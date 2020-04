Firmen in Zürich – Corona-Wirtschaftskrise: «Jeder Tag zählt» Zürich ist übermässig stark von der Pandemie getroffen. Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh drängt auf eine rasche Lockerung der Sicherheitsmassnahmen. Thomas Zemp , Martin Sturzenegger

Regierungsrätin Carmen Walker Späh ruft Unternehmen dazu auf, keine Mitarbeitenden im Zusammenhang mit der Corona-Krise zu entlassen. Bild: Urs Jaudas

Die Pandemie hat im Kanton Zürich massive Auswirkungen auf Betriebe und den Arbeitsmarkt. Rund 11’000 Personen haben sich im März neu auf dem RAV angemeldet, vermeldet die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich. Das sind mehr als doppelt so viele wie in den vergangenen Monaten. Die Arbeitslosenquote ist im März um 0,5 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent gestiegen. Das liegt über dem landesweiten Durchschnitt. Andrea Engeler, Chefin Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA), sagte an einer Medienkonferenz, dies hänge damit zusammen, dass in Zürich überdurchschnittlich viele Leute in der Dienstleistungsbranche arbeiten würden, die stark unter der Corona-Krise leide.

Weniger Anmeldungen im April

Möglicherweise war der massive Anstieg im März allerdings nur kurzzeitig. Denn in der ersten Monatshälfte im April sind die Anmeldungszahlen beim RAV nicht höher als sonst, hiess es an einer Medienkonferenz der Volkswirtschaftsdirektion vom Mittwochnachmittag.

Beim RAV wurden im März vermehrt Berufseinsteigende im Alter von 20 bis 30 Jahren vorstellig, ältere Stellensuchende trugen weniger zum Anstieg bei. Über die Gründe dafür kann AWA-Chefin Engeler keine konkreten Angaben machen. Unternehmen würden offenbar erfahrene Mitarbeitende weniger schnell entlassen. Von Arbeitslosigkeit besonders betroffen sind das Gastgewerbe und der Wirtschaftszweig Kunst, Unterhaltung und Erholung.

Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) rief die Unternehmen dazu auf, Mitarbeitende nicht zu entlassen, sondern auf das Instrument der Kurzarbeit zu setzen. Damit sollen sie die wirtschaftlichen Strukturen erhalten, um einfacher aus der Krise herauszukommen. Der Bundesrat habe ja eine schrittweise Lockerung der Massnahmen angekündigt, die Zürcher Regierung werde ihn auf dem Weg unterstützen. Späh drängt jedoch auf ein schnelles Vorgehen. «Jeder Tag zählt», sagt die Volkswirtschaftsdirektorin.

Jeder Dritte macht Kurzarbeit

In Zürich hat das AWA bis gestern Dienstag Kurzarbeitsgesuche von über 28’000 Betrieben bewilligt, die fast 345’500 Arbeitnehmende zur Kurzarbeit angemeldet hatten. Damit ist momentan jeder dritte Arbeitnehmende im Kanton von dieser Massnahme betroffen. Um die Arbeit zu bewältigen und die Auszahlungen der Gelder möglich zu machen, hat der Kanton Zürich in wenigen Tagen eine digitale Lösung erarbeitet. Ein Webformular für die Kurzarbeit steht den Unternehmen ab Freitag zur Verfügung. «Ohne Digitalisierung wäre die Arbeitslast für das AWA in den nächsten Wochen und Monaten fast nicht zu bewältigen gewesen», sagte Regierungsrätin Walker Späh.