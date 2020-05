Wirte verlangen Reduktionen ihrer Mieten

Das Angebot der Stadt hat offenbar einem grossen Bedürfnis entsprochen. 450 Mieterinnen und Mieter, die in einer Liegenschaft der Stadt ein Gewerbe betreiben, haben ein Gesuch für Mietzinsreduktion gestellt. Besonders begehrt war das Angebot bei Gastronominnen und Gastronomen. 70, also praktisch alle, haben ein entsprechendes Gesuch gestellt. Die 380 Gesuche von Gewerbetreibenden entsprechen etwa der Hälfte aller, die in einem Lokal der Stadt eingemietet sind, wie Finanzvorsteher Daniel Leupi (Grüne) gegenüber der Plattform Tsüri sagt.

Ende März hatte die Stadt Gewerbemietparteien angeboten, als Sofortmassnahme in der Pandemie den Mietzins für den April zu reduzieren, sofern sie bis Ende April ein entsprechendes Gesuch einreichen. Zudem können sie Mietzahlungen von April, Mai und Juni bis zum 1. Juli aufschieben. Der Stadt hat praktisch alle Gesuche aus der Gastronomie gutgeheissen. In 52 Fällen hat die Stadt den Wirtinnen und Wirten die Miete für den Monat April erlassen. 13 Gesuche wurden teilweise bewilligt. Gesamthaft entgehen der Stadt im April 735’000 Franken, was drei Vierteln der monatlichen Mieterträge entspricht.

Und vermutlich werden mit dem eingeschränkten Maigeschäft noch weitere Ausfälle dazukommen. Die Gesuche der Gewerbetreibenden seien noch nicht alle geprüft, weshalb Leupi zu dieser fehlenden Summe keine Angaben machen kann.

Der Stadt fehlen aber auch zahlreiche weitere Einnahmen, allen voran jene von den Flughafen-Aktien. Daniel Leupi rechnet mit einem Verlust von 100 Millionen Franken. Die zusätzlichen Steuerausfälle kann er hingegen noch nicht beziffern. Leupi rechnet trotz verminderter Ausgaben Ende Jahr mit einem Defizit. Dennoch dürfte es nicht zu Steuererhöhungen kommen. «Die Stadt hat in den letzten Jahren das Eigenkapital aufgebaut, auch mit dem Ziel, dass wir Krisen ohne Steuererhöhung und Leistungsabbau überstehen können», sagt Leupi.

Um die Wirtschaft in Schwung zu halten, will er neue Bauprojekte vorantreiben. Die entsprechenden Geschäfte im Gemeinderat müssen deshalb, so Leupi, im Gemeinderat möglichst schnell behandelt werden. Zusätzlich wird ein Wirtschaftsförderungsprogramm erarbeitet. (ema)