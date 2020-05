«Neue Normalität» nach Lockerungen



Landesweit hat heute die zweite Etappe der Lockerungen begonnen. Vom Normalzustand wie vor dem Lockdown ist die Schweiz aber noch weit entfernt, denn weiterhin gilt es, Abstand zu halten und Hygienemassnahmen zu beachten.

Neben den obligatorischen Schulen dürfen auch Läden, Cafés, Restaurants, Fitnesscenter, Bibliotheken und Museen ihre Türen öffnen – falls sie Schutzvorkehrungen getroffen haben.

Auch der öffentliche Verkehr fährt wieder weitgehend nach Normalfahrplan. SBB und Postauto als Systemführer fordern die Passagiere zum Tragen von Schutzmasken auf, wenn sich der Mindestabstand nicht einhalten lässt. An den Bahnhöfen stehen Desinfektionsstationen.

Grundsätzlich gilt: Reisen nur wenn nötig, Stosszeiten vermeiden, Abstandsregeln einhalten. Pendlerinnen und Pendler sollten wann immer möglich auf weniger frequentierte Kurse ausweichen. Lesen Sie dazu: Die Alarmstimmung ist weg – aber die Unsicherheit bleibt

Besonderer Schultag

Schülerinnen und Schüler liessen zum Wiederbeginn der Schule ein wenig Normalität in den Städten und Dörfern aufkommen. Meist in Grüppchen schwatzend, schlenderten die ABC-Schützen ihren Schulhäusern entgegen. Einige Schulhäuser liessen die Schülerinnen und Schüler gestaffelt zum Unterricht antreten, damit es nicht zu grösseren Ansammlungen kam.

Nach wochenlangem Homeschooling war es für Schülerinnen und Schüler in der Schweiz ein Schultag der besonderen Art: Die Kinder wurden über die Spielregeln des neuen Schulalltages wie gründliches Händewaschen und Abstandsregeln aufgeklärt.

Der Präsenzunterricht an den Volksschulen findet in den meisten Kantonen der Deutschschweiz wieder nach Stundenplan und als Gesamtklasse statt. Vielerorts steht in dieser Woche die Wiederholung des Schulstoffs auf dem Programm. Bis zu den Sommerferien bleiben nur acht Wochen. Lesen Sie dazu: So unterschiedlich schützen Schulen die Kinder

Warteschlangen vor Geschäften

Viele Läden versuchten derweil, die Kundschaft am ersten offenen Tag mit Rabatten anzuziehen. Bis zu 30 Prozent billiger waren Kleider mancherorts zu haben. Dies führte teilweise zu Warteschlangen.

Gewöhnen muss man sich an die zahlreichen Sicherheitsvorkehrungen in den Geschäften. Kunden werden gezählt, an den Eingängen stehen Desinfektionsmittel. Mancherorts erhalten Personal und Kunden auf Wunsch Schutzmasken. Die Fussböden der Geschäfte sind teilweise übersät mit Abstandsmarkierungen und Gehrichtungspfeilen. Ein- und Ausgänge sind getrennt, was da und dort noch zu etwas «Suchverkehr» der Kunden in den Läden führte.

Weniger Tische und Plexiglas

Ein Café beim Bahnhof trinken, Kleider kaufen, ein Parfüm ausprobieren: Auch in Biel freuen sich die Menschen über die kleinen Freuden des Alltags, die nun wieder möglich sind. Manch einer musste sich aber zuerst daran gewöhnen, dass sein Stammlokal etwas anders aussieht als vor dem Lockdown. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, wurden vielerorts Tische aus dem Innern der Lokale entfernt. Da und dort behalf sich ein Wirt mit Plexiglas-Wänden zwischen den einzelnen Tischen.

Im besonders vom Coronavirus betroffenen Kanton Tessin waren die Strassen trotz Regenwetter in der Hauptstadt Bellinzona recht belebt. Schutzmasken trugen nur wenige Personen. In den Café-Bars traf man vorwiegend jüngere Gäste.

Eine Spaziergängerin mit Schutzmaske in Lugano. Foto: Francesca Agosta/Keystone

Im Restaurants sind nur vier Personen oder eine Familie pro Tisch erlaubt. Zwischen den Tischen muss der Mindestabstand eingehalten sein oder eine Trennwand stehen. Die Angabe von Kontaktdaten ist freiwillig.

In den Museen gibt es eine Einbahn-Besucherführung und es gilt das gleiche Flächenprinzip wie in den Geschäften. Die Bibliotheken sind ebenfalls nur unter Einhaltung der sozialen Minimaldistanz zu besuchen. Zeitungen und Zeitschriften liegen wie in den Restaurants nicht auf.