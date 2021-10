Polizei ermittelt – Covid-19-Opfer in Altersheim waren grösstenteils ungeimpft In einem Obwaldner Heim starben neun Bewohner an Covid-19, nur drei waren geimpft. Die Verantwortlichen schieben die Schuld auf den Kanton. Cyrill Pinto

Das Altersheim «dr Heimä» in Giswil im Kanton Obwalden – innert weniger Tage starben hier neun Bewohner an Covid-19, sechs von ihnen waren ungeimpft. Foto: zvg

Der Fall ist beispiellos: Beim Covid-Ausbruch im Altersheim «dr Heimä» in Giswil OW starben seit dem 8. Oktober neun Bewohner. Angehörige und das Pflegepersonal gingen daraufhin an die Öffentlichkeit und berichteten davon, dass die Maskenpflicht im Heim nicht eingehalten wurde, der Heimleiter das Personal gar dazu aufforderte, bei der Pflege der Bewohner keine Maske zu tragen – weil so die Kommunikation einfacher sei.

Der Fall sorgte schweizweit für Schlagzeilen, inzwischen ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft. Sie untersuchen, ob sich die Verantwortlichen des Heims strafbar gemacht haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.