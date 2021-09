Unfallbericht publiziert – Crash in Küsnachter Steg: Schiffsführer war schlecht geschult 24 Verletzte forderte 2016 die Kollision des Kursschiffs «Albis» auf dem Zürichsee. Der Unfallbericht deckt Mängel in der Ausbildung auf. Christian Dietz-Saluz UPDATE FOLGT

Mit rund 20 km/h Geschwindigkeit rammte die MS Albis am 20. April 2016 den Schiffsteg in Küsnacht – der schwerste Unfall auf dem Zürichsee seit über einem halben Jahrhundert. Archivfoto: Moritz Hager

Am Ende konnte der Schiffsführer die circa 25 Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder nur noch mit einem Schrei warnen. Dann krachte das Motorschiff Albis der Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) an jenem 20. April 2016 um 13:09 Uhr in den Anlegesteg von Küsnacht. Fast alle Menschen an Bord verletzten sich durch Stürze oder durch herabfallende Gegenstände.

Am schwersten erwischte es eine Frau, die ein Schädel-Hirn-Trauma sowie Knochenbrüche im Gesicht erlitt sowie den Restaurationsangestellten, der von heissem Frittieröl schwer verbrannt wurde. Auch der Schiffsführer zog sich beim Sturz eine Kopfverletzung zu. Die leichter Verletzten erlitten Prellungen, Rissquetschwunden, Schürfungen, Verstauchungen und Schleudertraumata.

Theorieprüfung nicht bestanden

Diese Bilanz des schwersten Unglücks mit einem Kursschiff auf dem Zürichsee seit über einem halben Jahrhundert hat nun auch ihren Schlusspunkt in der Ursachenforschung gefunden. Am Montagvormittag veröffentlichte die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) den seit langem erwarteten Unfallbericht. Er zeigt technische aber auch menschliche Gründe auf, weshalb es vor fünfeinhalb Jahren zu der Kollision gekommen ist.

Demnach kam es kurz vor dem Anlegen zu einem Systemausfall beim Wechsel vom Hauptkommandostand auf die Aussensteuerstellen im Freien, von wo aus der Schiffsführer das Anlegen genauer verfolgen hätte können. Der Versuch, an den Hauptkommandostand zurückzuwechseln scheiterte, dann fehlte auch die Zeit um das Rammen des Betonstegs zu verhindern.

In dieser stressigen Konfliktsituation fehlte es auch an der Routine des Schiffsführers. Gemäss Sust-Bericht war er ungenügend ausgebildet, weil er eine theoretische Prüfung nicht bestanden hatte. Die ZSG hatte das Bundesamt für Verkehr (BAV) davon nicht in Kenntnis gesetzt und auch keine Nachschulung angesetzt.

