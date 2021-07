Trotz Schlappe vor Bundesgericht – Credit-Suisse-Blockierer ziehen ihren Schuldspruch weiter Die Klimaaktivistinnen hoffen, dass das Zürcher Obergericht die Klimakrise als «Notstand» anerkennt. Beat Metzler

Hoffen auf die Gerichte: Verurteilte Klimaaktivistinnen nach dem Prozess im Volkshaus (14. Mai 2021). Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Es begann mit einem Sieg. Darauf folgte eine Niederlage nach der anderen. Nun hoffen die Klimaengagierten auf das Zürcher Obergericht.

In den vergangenen Jahren wurden Klimaaktivistinnen mehrmals wegen Aktionen zivilen Ungehorsams verurteilt – unter anderem dafür, dass sie im Juli 2019 vier Eingänge der Credit Suisse am Paradeplatz sperrten. Viele der Verurteilten akzeptierten die Bestrafung nicht und fochten sie juristisch an.

Erst ein Freispruch

Dabei erlebten sie in der Romandie einen vielversprechenden Start. Das Bezirksgericht Lausanne übernahm die Argumentation von Aktivistinnen, die eineinhalb Stunden lang in einer Lausanner Credit-Suisse-Filiale Tennis gespielt hatten. Der Hausfriedensbruch sei der einzig wirksame Weg gewesen, um die Bank aufzurütteln, urteilte das Gericht. Der Notstand der Klimakrise rechtfertige ein solches Handeln.