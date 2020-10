Nach Rassismus-Vorwurf – Credit Suisse entschuldigt sich für Auftritt an Feier In einem Artikel schrieb die «New York Times» über Situationen, in denen sich der ehemalige CS-Chef Tidjane Thiam in der Schweiz diskriminiert fühlte – auch im Rahmen seiner Tätigkeit bei der Grossbank. Diese entschuldigt sich jetzt.

Tidjane Thiam Ende April 2017 an der Generalversammlung der Credit Suisse im Hallenstadion. Foto: Urs Jaudas

An Urs Rohners 60. Geburtstag vergangenen November soll es zu zwei Vorfällen gekommen sein, die den damaligen CS-Chef Tidjane Thiam nicht nur befremdeten, sondern von denen er sich auch diskriminiert fühlte. Das schreibt die «New York Times» in einem umfassenden Artikel am vergangenen Wochenende.

Demnach fanden an der Feier des CS-Verwaltungsratspräsidents Rohner, die unter dem Motto «Studio 54» lief, mehrere Auftritte statt. In einem davon soll ein schwarzer Schauspieler einen Hausmeister gespielt haben, der zur Musik tanzend mit einem Besen gewischt habe. Später seien auch Bekannte von Rohner mit Afro-Perücken aufgetreten.

Keine Entschuldigung bei Thiam

Urs Rohner wollte zu dem Vorfall keine Stellung nehmen, wie die «New York Times» schreibt. Auch die Credit Suisse, Thiams damaliger Arbeitgeber, wollte sich nicht äussern. Zumindest bis Dienstag. Denn nicht nur die Schweizer Presse nahm das Thema auf, auch die britische Zeitung «The Guardian» thematisierte die fragwürdige Geburtstagsfeier. Und plötzlich gab es dann auch ein Statement von der Credit Suisse.

Von der Zeitung angefragt, liess die Grossbank verlauten, es handle sich hierbei um eine falsche Darstellung der Ereignisse, und es habe nie die Absicht bestanden, jemanden zu beleidigen. «Wir entschuldigen uns, sollte dies doch passiert sein», zitiert «The Guardian» aus dem Statement der CS.

Laut einem Freund soll Thiam selbst jedoch keine persönliche Entschuldigung der Bank erhalten haben, schreibt «The Guardian» weiter. (mya)