Neue Regeln für die Banken – Kommen die Erkenntnisse der PUK zur CS zu spät? Die Untersuchungs­kommission zum Ende der Credit Suisse wird ihre Ergebnisse erst in 12 bis 15 Monaten präsentieren. Falls die Politik je etwas Konkretes beschliessen sollte, dürfte es Jahre dauern. Konrad Staehelin

Die Schweiz wird lange auf Isabelle Chassot warten: Die PUK-Präsidentin präsentierte am Donnerstag den Zeitplan für die parlamentarische Untersuchung. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die Zeit der markigen Sprüche ist vorbei, jetzt beginnt die Arbeit: Die Aufarbeitung des Zusammenbruchs der Grossbank Credit Suisse im März ist mit einer kurzfristig einberufenen Medienkonferenz am Donnerstagabend in eine neue Phase eingetreten.

Mitte-Ständerätin Isabelle Chassot (FR) sagte dort zwar vor allem, dass sie als Präsidentin der parlamentarischen Untersuchungs­kommission (PUK) zur CS vorerst nichts Inhaltliches werde sagen können. Aber sie kündigte auch an, ab wann die Öffentlichkeit Substanzielles erwarten dürfe: In 12 bis 15 Monaten, also spätestens im Oktober 2024, will die PUK ihre Ergebnisse präsentieren.

Geht alles nach Plan, werden dann alle notwendigen Informationen auf dem Tisch liegen, damit die Politik entscheiden kann, wie es mit dem Bankenplatz Schweiz weitergehen soll. Die Frage ist, wie gross der Wille dann noch ist, tatsächlich Grundlegendes zu verändern.

«Wir machen uns Sorgen, dass der öffentliche Druck weg ist, wenn sich das Parlament zu lange Zeit lässt.» Sarah Wyss, SP-Nationalrätin aus Basel-Stadt

«Ich bin überzeugt, dass regulatorisch relativ wenig passieren wird», sagt Peter V. Kunz, Bankenprofessor an der Universität Bern. «Im nächsten Jahr sind keine Wahlen mehr in der Schweiz, und das Thema wird aus den politischen Debatten verschwunden sein. Der Berg wird eine Maus gebären.»

Das ist eine erstaunliche Aussage, wenn man sich vor Augen führt, mit welcher Vehemenz vor allem die Polparteien politische Konsequenzen gefordert haben: Die SP brachte unter anderem ihre alte Forderung eines Trennbankensystems wieder auf. Die SVP verlangte vom Bundesrat ein Versprechen, alles dafür zu tun, dass sich eine solche Pleite nicht wiederholen kann.

Selbst die FDP, die ansonsten staatlichen Eingriffen kritisch gegenübersteht, forderte ein politisches Manöver, um den Weiterbestand des Schweizer Teils der CS zu garantieren. Und in einem Jahr? «Wir machen uns tatsächlich Sorgen, dass der ursprüngliche öffentliche Druck weg ist, wenn sich das Parlament zu lange Zeit lässt mit der Gesetzgebung», sagt SP-Nationalrätin Sarah Wyss (BS).

Mitte ist noch unschlüssig

Noch bewegt das Thema: Laut einer Umfrage von Mitte Juni im Auftrag der SRG ärgert das Verhalten der CS-Manager die Schweizer Bevölkerung am meisten. Daraus speist sich die Hoffnung der SP, noch in diesem Jahr Mehrheiten für Vorstösse zu erreichen: Es ist davon auszugehen, dass sie ihre Forderungen anbringt, wenn der Bundesrat die Notverordnung zur CS-Rettung in ordentliches Recht überführen wird, was diesen Herbst geschehen dürfte.

Im Mai hat der Nationalrat zudem bereits zwei Motionen von Prisca Birrer-Heimo (SP, LU) angenommen, die ein Boniverbot für das Topmanagement und eine höhere Eigenkapitalquote für global tätige Banken fordern. Die Vorlagen könnten schon im September in den Ständerat kommen, also noch vor den Wahlen.

Dort wird viel von den Vertretern der Mitte-Partei abhängen. Im Nationalrat stimmten diese noch zu. Fraktionschef Philipp Matthias Bregy (VS) sagt, die Vorstösse gingen für die Mitte in die richtige Richtung: «Wir halten beide Vorschläge für Möglichkeiten einer zukünftigen Regulierung. Die detaillierte Ausgestaltung wird aber noch zu diskutieren sein.»

Bis Ende August will die UBS kommunizieren, wie sie mit der Credit Suisse weiter verfahren will.

Bregy spricht damit an, dass Motionen bloss Aufträge an den Bundesrat sind, einen Gesetzestext auszuarbeiten. Dieser geht danach in eine Vernehmlassung und zurück ans Parlament. Dort kann er immer noch versenkt werden. Laut Bregy wird die Mitte einer neuen Regulierung erst dann definitiv zustimmen, «wenn wir alle wichtigen Fakten kennen».

Diese werden in den kommenden Monaten peu à peu eintreffen: Bis Ende August will die UBS kommunizieren, wie sie mit der Credit Suisse weiter verfahren will: Am wahrscheinlichsten ist, dass sie das Schweizer Geschäft integriert und dass die Marke CS verschwindet.

Ebenfalls in den nächsten Monaten wird die Finanzmarktaufsicht (Finma) der UBS allfällige Vorgaben machen, wie sie sich aufzustellen hat, damit der Wettbewerb weiterhin spielt. Sie wird sich dabei auf Empfehlungen der Wettbewerbs­kommission stützen, die voraussichtlich im September vorliegen sollten.

Welche Vorgaben erteilen sie der UBS nachträglich? Finma-Präsidentin Marlene Amstad und -Direktor Urban Angehrn. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Überdies soll eine Expertengruppe im Auftrag des Bundesrats bis kommenden April das Ende der Credit Suisse aufarbeiten und einschätzen, wie tauglich die bisherige «Too big to fail»-Gesetzgebung ist. Diese habe den Praxistest nicht bestanden, wurde in den vergangenen Monaten kritisiert: Statt sie anzuwenden und die CS aufzutrennen und abzuwickeln, drängte der Bundesrat die UBS, die CS zu übernehmen.

Ein externer Bericht im Auftrag der Regierung ist bereits erschienen: Der St. Galler Finanzprofessor Manuel Ammann sprach sich im Juni in einem Gutachten gegen harte Massnahmen wie ein Trennbankensystem oder die finanzielle Abgeltung einer Staatsgarantie aus. Doch bezeichnete er allfällige Boni-Beschränkungen als sinnvolle Ergänzungen der bestehenden Regulierung. Vor allem aber sprach sich Ammann für Instrumente aus, über welche die Banken schneller an Liquidität gelangen können.

«Dass eine Aufsichts­verschärfung notwendig ist, dürfte kaum zu bestreiten sein.» Peter V. Kunz, Bankenprofessor an der Universität Bern

Bankenprofessor Kunz geht zudem davon aus, dass die Finma neue Instrumente wie zum Beispiel eine Bussenkompetenz erhalte. Zudem dürften hohe Manager persönlich für Fehlentwicklungen haftbar werden: «Dass eine Aufsichtsverschärfung notwendig ist, dürfte kaum zu bestreiten sein, sei es bei den Behörden, bei den Banken oder bei der Art der Aufsicht.»

Sollte die Politik allfällige Massnahmen tatsächlich erst nach Oktober 2024 aufgleisen, werden sie erst in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts in Kraft treten. Das ist nicht aussergewöhnlich: Nach der Finanzkrise und der Rettung der UBS dauerte es ebenfalls über drei Jahre, bis die «Too big to fail»-Gesetzgebung Anfang 2012 Eingang ins Bankengesetz fand.

Konrad Staehelin ist Bundeshauskorrespondent für die Wirtschaftsredaktion. Daneben schreibt der studierte Politologe über das Dossier Luftfahrt. Er arbeitet seit 2020 bei Tamedia. Mehr Infos @KStaeh

