Nach Aktien-Talfahrt – Credit Suisse kündigt SNB-Anleihe über 50 Milliarden Franken an Damit soll die Gruppe, deren Aktie an der Börse abgestürzt ist, «gestärkt» werden, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

1 / 1 Nach einem Schwarzen Mittwoch für die Grossbank gibt die Credit Suisse in der Nacht zum Donnerstag bekannt, einen Kredit bei der SNB zu beantragen. IMAGO/NurPhoto

Die Credit Suisse ergreift entschlossene Massnahmen zur präventiven Stärkung ihrer Liquidität, heisst es in der Medienmitteilung in der Nacht zum Donnerstag. Die SNB hatte am Mittwoch angekündigt, der CS bei Bedarf Liquidität zur Verfügung zu stellen. Am selben Tag fiel die Aktie der Nummer zwei der Schweizer Banken bei Börsenschluss um 24,24 Prozent.

Die Credit Suisse beantragt bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) bis zu 50 Milliarden Franken im Rahmen eines gedeckten Kredits sowie eines kurzfristigen Liquiditätskredits, die vollständig durch erstklassige Vermögenswerte gesichert sind. Die jüngsten Schritte werden «das Kerngeschäft und die Kunden der Credit Suisse unterstützen, da die Credit Suisse die notwendigen Schritte unternimmt, um eine einfachere und stärker auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtete Bank zu schaffen», so das Unternehmen in einer Mitteilung.

Gleichzeitig kündigte die Bank eine Reihe von Schuldenrückkäufen an. «Mit diesen Massnahmen stärken wir die Credit Suisse auf dem Weg der strategischen Transformation, um für unsere Kunden und andere Anspruchsgruppen Mehrwert zu schaffen», wird CS-Chef Ulrich Körner in der Mitteilung zitiert. «Wir danken der SNB und der Finma für die Umsetzung unseres strategischen Wandels.»

Kursverfall nach Ankündigung von Grossaktionärin

Die CS, eine der 30 Banken weltweit, die als «too big to fail» eingestuft werden, war an der Börse nur noch knapp 6,7 Milliarden Franken wert. Der rasante Kursverfall begann, nachdem der Präsident der Saudi National Bank, dem grössten Aktionär der Credit Suisse, erklärt hatte, er schliesse eine weitere Finanzspritze für die Gruppe aus, hauptsächlich aus regulatorischen Gründen.

Die 1856 gegründete Credit Suisse befindet sich seit dem Konkurs der britischen Finanzgesellschaft Greensill, der den Beginn einer Reihe von Skandalen markierte, die die Bank schwächten, in Schwierigkeiten. Seit März 2021 hat die Aktie mehr als 83 Prozent ihres Wertes verloren. Bank-Anleger sind nach dem Konkurs der US-Bank SVB zudem beunruhigt.

