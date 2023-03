Taumelnde Grossbank – Credit Suisse wird zum Gespött an der Basler Fasnacht So viele Schnitzelbänke wie nie machten sich über die Bank lustig. Nur bei einem anderen Fall aus dem Bankenwesen waren es ähnlich viele. Peter Burkhardt

«Fünf Stutz im Monet Kontofierigsgebühr – für das Gäld kaufsch bald die halbi Bangg»: Schnitzelbank der Laggaffe bei einem Auftritt in Basel am Montag. Foto: Pino Covino

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Scherzbolde stellten schon vor neun Monaten fest, dass man für eine Aktie der Credit Suisse am Zürcher Paradeplatz – wo ihr Hauptsitz steht – nicht einmal einen Cappuccino erhält. Im Herbst war es weniger als ein Espresso am selben Ort. Mittlerweile ist die Aktie so stark gefallen, dass man dafür höchstens einen wässrigen Espresso im Personalrestaurant erhält.