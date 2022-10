Credit Suisse im Börsenindex SMI – CS muss sich um Platz unter den Grossen sorgen Der jüngste Absturz an der Börse macht klar, dass der Platz der Grossbank auf der Liste der wichtigsten Schweizer Aktien nicht garantiert ist. Stefan Krähenbühl

Gehört Credit Suisse in den SMI? Ihre Aktien notierten am Montag kurzfristig bei 3.61 Franken, was für die Bank mit 45’000 Mitarbeitern einem Börsenwert von nur noch 9,5 Milliarden Franken entsprach. Das ist nicht nur nahe am Wert der Konkurrenzbank Julius Bär, die vor drei Jahren aus dem Leitindex geflogen ist – Unternehmen wie Straumann, Kühne + Nagel und SGS, allesamt nur im Mid-Cap-Index SMIM, bringen deutlich mehr auf die Waage.

Spekulationen über den Verbleib der Bank im SMI machten bereits Mitte April die Runde. Seither hat sich der Wert der Titel fast halbiert. Dass der Ausschluss aus dem Index, der im Rahmen der jährlichen Anpassung vor drei Wochen hätte geschehen müssen, damals nicht denkbar war, liegt am Berechnungssystem für die Indexzugehörigkeit.

Die Position im Ranking der wichtigsten Aktien setzt sich aus zwei Werten zusammen: dem durchschnittlichen Börsenwert des Streubesitzes während der zwölf Monate vor dem Stichtag Ende Juli und dem durchschnittlichen Handelsvolumen. CS kam nicht nur zugute, dass sie wegen der Stetigkeit der Kurserosion im Durchschnitt auf einen immer noch stattlichen Wert von über 20 Milliarden Franken kam. Ihre Valoren gehören traditionell auch zu den am häufigsten gehandelten Wertpapieren, ergo profitierten sie von einem hohen Handelsvolumen.

Anzahlmässig rege gehandelt werden die CS-Titel weiterhin. Allerdings dürften sie mit weiter einbrechenden Kursen nicht nur zusätzlich an Attraktivität verlieren, auch sinkt das Handelsvolumen in Franken mit jedem neuen Tief.

Gewichtiger aber ist der schwindende Börsenwert. Nimmt der aktuelle Aktienpreis die Erwartung für die nächsten zwölf Monate korrekt vorweg, verliert CS gegenüber anderen Unternehmen, die um einen Platz im SMI buhlen, massiv Terrain. Natürlich büssen auch deren Titel im gegenwärtig garstigen Umfeld ein: Der Computerzubehörhersteller Logitech, seit 2021 im SMI, kommt beispielsweise auf einen Börsenwert von nur noch knapp 8 Milliarden Franken.

Doch bei keinem anderen Unternehmen ist der Fall so tief und so schnell wie bei CS. Verharrt die Aktie auf dem aktuellen Niveau, ist das Risiko gross, dass sie in einem Jahr von der Liste der wichtigsten Schweizer Valoren verschwunden ist. Und möglicherweise so schnell nicht wieder dazustösst.

Stefan Krähenbühl zeichnet als Co-Leiter des Unternehmensressorts von FuW für die Bereiche Gesundheit, Konsum und Technologie verantwortlich. Er startete 2019 im Finanzteam, zuvor war er als Leiter Kommunikation einer Schweizer Stiftung tätig. Er hat Kommunikation mit Schwerpunkt Journalismus studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.