Wirksamkeit von Vakzinen - Curevac will beim Impfrennen aufholen

Zu Beginn der Pandemie galt das Impfstoff-Start-up Curevac aus dem deutschen Tübingen noch als Hoffnungsträger. Und jetzt? Einen fertigen Corona-Impfstoff von Curevac gibt es tatsächlich. Doch derweil wurden weltweit schon Hunderte Millionen Dosen anderer Hersteller verabreicht. Und Curevacs Impstoff hinkt auch bei der Wirksamkeit hinterher. Nach Abschluss der klinischen Studien erreichte das Vakzin nur eine Wirksamkeit von 48 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung über alle Altersgruppen hinweg.

Die Weltgesundheitsorganisation hat jedoch 50 Prozent als Grenze formuliert, die ein Impfstoff in der Wirksamkeit erreichen sollte. Und alle anderen bereits zugelassenen Vakzine hatten in den nötigen Studien die 50-Prozent-Hürde klar geschafft.

Später Beginn der Studien

Ist das also schon das Aus für das Biotechunternehmen? «Auch wenn wir uns mehr erhofft hätten, sind wir alles andere als gescheitert», entgegnet Curevac-Chef Franz-Werner Haas. Man habe innerhalb eines Jahres einen sicheren, wirksamen Impfstoff entwickelt.

Da die zulassungsrelevante Studienphase bei Curevac später begann als bei anderen Herstellern, musste sich der Wirkstoff auch gegen 15 verschiedene Corona-Varianten behaupten. Die Präparate der Konkurrenz erzielten ihre Wirksamkeit in den Studien noch hauptsächlich gegen den Corona-Urtyp.

In der Altersgruppe der 18- bis 60-Jährigen zeigt das Curevac-Mittel laut der finalen Analyse eine Wirksamkeit von 53 Prozent gegen eine Erkrankung jeglichen Schweregrads. «Dabei muss man berücksichtigen, dass bereits Kopfweh ausreicht, um aus dieser Wertung herauszufallen», sagt Curevac-Technologievorständin Mariola Fotin-Mleczek.

Arbeiten am nächsten Impfstoff

Gegen schwere oder tödliche Verläufe schütze der Impfstoff jedoch vollständig. Deshalb will das Unternehmen versuchen, für sein Vakzin dennoch eine Zulassung zu erreichen – wenn auch nur für eine bestimmte Altersgruppe. «Es geht darum, die Weltbevölkerung zu impfen», sagt Franz-Werner Haas. Die Schweiz hat 5 Millionen Impfdosen in Tübingen bestellt. Zugelassen ist das Mittel auch hierzulande noch nicht, das Gesuch ist hängig.

Und wenn man schon im Sprint nicht als Erster ins Ziel kam, könnte die Pandemie als Marathon auch für Curevac noch eine Chance bieten: Mittlerweile arbeitet das Unternehmen mit dem britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline an der nächsten Impfstoffgeneration. Erste Daten aus Tierversuchen sind Fotin-Mleczek zufolge «sehr ermutigend». Das Präparat, das gegen mehrere Virusvarianten schützen soll, könnte noch in diesem Jahr in die klinischen Tests gehen und 2022 zugelassen werden.

