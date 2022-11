Zürcher Regisseur im Porträt – Cyril Schäublin erzählt von Uhrmacherei und Anarchismus «Unrueh» ist der neue Film des Zürcher Regisseurs. Dafür hat er in seiner Familiengeschichte recherchiert. Gregor Schenker

Mit seinem Debütfilm «Dene wos guet geit» legte Cyril Schäublin einen Zürcher Kinohit vor. Foto: Urs Jaudas

Mit seinem Debütfilm feierte Cyril Schäublin einen kleinen Überraschungshit: Das Zürich-Porträt «Dene wos guet geit» hielt sich monatelang im Riffraff. In seinem neuen Film wirft er einen Blick in den Berner Jura: «Unrueh» spielt in Saint-Imier. Die Gemeinde war im 19. Jahrhundert ein Zentrum der Uhrenindustrie – und des Anarchismus. Denn in der stark wachsenden, ausgebeuteten Arbeiterschaft wurden sozialistische Ideen populär. In der Westschweiz wurde etwa der Russe Pjotr Kropotkin ein Anhänger der Bewegung; er wurde später einer der wichtigsten Denker des Anarchismus.