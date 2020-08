Neuer Radiosender auf Zeit – Da schallen Radiotunes aus dem Hinterhof Das Festival von Radio Rundfunk fällt dieses Jahr aus. Dafür gibt es den Pop-up-Sender ARP. Gesendet wird aus einer Garage im Kreis 4 mit Barbetrieb. Claudia Schmid

Platz für ein Dutzend Tische: Der Hof hinter dem Uto-Kino bei der Kalkbreite. Foto: Urs Jaudas

Mehrere Tausend Besucher pro Abend, ein Dutzend Bars, Partys bis um Mitternacht im vollen Zelt: Das Festivalkonzept des Radiosenders Rundfunk, das dieser Tage stattfinden würde, ist alles andere als Corona-konform. Logisch, dass die Organisatoren auf den Anlass verzichten. Dieses Jahr stünde auch noch das 20-Jahr-Jubiläum an.

Ein kleiner, aber feiner (von Rundfunk unabhängiger) Radioanlass findet in diesem Spätsommer trotzdem statt: ARP heisst das Projekt. Jeweils ab dem Nachmittag zwischen Dienstag und Samstag legen in einer Hinterhof-Garage bei der Kalkbreite verschiedene DJs auf; die Live-Sets werden auf dem gleichnamigen Sender übertragen.

Radio zum Erleben

Wer mag, schaut den Plattenlegerinnen und -legern beim Arbeiten zu oder bestellt in der Open-Air-Bar einen Drink. Und wer ARP zu Hause auf dem Computer hört, kann zusätzlich Playlists streamen. Sie stammen von der App Q-Rated, für die neben DJs wie Alex Dallas oder Kalabrese weitere bekannte Altmeister wie Lexx oder Alex Barck ihre Lieblingssongs zusammengestellt haben.

Mehrere Gegebenheiten, erzählt Co-Initiator Alex Dallas, hätten dazu geführt, dass ARP auf Sendung sei. Gemeinsam mit Kalabrese ist er für das musikalische Programm zuständig. «Zum einen», sagt Dallas, sei es ihm «in letzter Zeit tatsächlich etwas langweilig» gewesen. Schliesslich ist der Club Zukunft, den er mitbetreibt, derzeit geschlossen.

Ein weiterer Aspekt, der das Projekt vorwärtstrieb, war die Bekanntschaft mit dem Gastronomen und Veranstalter Assanee Meguid. Dieser führt in einem angrenzenden Hofhaus das Restaurant Di Lenardo mit angrenzendem Take-away. Er machte Alex Dallas auf den Innenhof auf der Hinterseite des Uto-Kino aufmerksam.

Die ehemalige Garage, die wie eine Après-Ski-Hütte mit Holz ausgebaut und mit alten Plakaten der Zukunft bestückt ist, drängt sich als Radio-Studio geradezu auf. Zehn Tische im Hof bieten Platz für einen Barbetrieb, und am Pingpongtisch können sich kleine und grosse Kinder beschäftigen.

Co-Initiator Alex Dallas beim Auflegen im Radiostudio, einer ehemaligen Garage. Foto: Urs Jaudas

Dank guten Kontakten in der Radio- und Radiotechnikszene erledigte sich die technische Umsetzung fast von selbst. Die Firma Digris, die sich unter anderem um die Konzessionen unabhängiger Sender kümmert, nahm auf dem Dach des Toni-Areals eine alte Antenne in Betrieb und holte beim Bakom eine befristete UKW-Frequenz ein. ARP ist nun über die Rundfunk-Frequenz 107,1 zu empfangen. Wer über das UKW-Radionetz Rundfunk einstellt oder per Webstream Rundfunk.fm eingibt, empfängt also automatisch den Pop-up-Sender. Zu hören ist er natürlich auch unter arp.fm.

Ein bewusst rätselhafter Name

Der Name ARP, sagt Alex Dallas, sei bewusst rätselhaft. Er ist angelehnt an den Initialen der Universalkünstlerin Sophie Taeuber-Arp. «Aber eigentlich kannst hineininterpretieren, was du willst», sagt er. Und sogleich ein paar Beispiele: Anti Rassism Project. Artistic Radio Projekt. Oder auch Ageless Radio Programm.

Tatsächlich sei die Altersspanne der DJs riesig, betont Dallas. «Wir sind ein generationenübergreifendes Radio.» Neben «älteren Herren» wie er selbst und gestandenen Labels wie Phantom Island stehen jüngere DJs wie Ashwinska oder Schacke 99 (die Zahl bezieht sich auf seinen Jahrgang) am Regler. Als Neuentdeckung legt diese Woche Distressed Public auf; ein Kollektiv, das nicht nur Partys organisiert, sondern auch Mode entwirft.

Klinkt man sich in die Radiostation ein, stösst man auf sehr entspannte Electro-Songs, Chansons, Reggae-Tunes oder neue Züri-Klassiker wie Acid Easy’s Track «Früelig am Farbhof».

Tatsächlich spielt ARP keine Club-Hits, sondern «Listening-Musik zum Hängen», wie Dallas sagt. Sie passt auch gut, wenn man schreibt, aufräumt oder einen Apéro trinkt. Alles in allem passt ARP perfekt zum Pandemiealltag, der ohne grössere Exzesse vor sich hin plätschert. Das gilt auch für die Spielzeit der DJ-Sessions: Jeweils um 22 Uhr ist Schluss.

www.arp.fm, bis 11. September. Gartenbar jeweils Di–Fr 17 bis 22 Uhr, Sa ab 14 Uhr offen. Hinterhof Badenerstrasse 155/Körnerstrasse, 8004 Zürich.