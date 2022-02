Gewinnen Sie Tickets – Dabu Fantastic Ab März mit neuem Album «So Easy» live auf Tour Angela Spaggiari

Dabu Fantastic ZVG

Dabu Fantastic veröffentlichen am 18. März 2022 ihr neues Album «So Easy» und gehen auf Tour. Mit dem neuen Album beginnt für Dabu Fantastic ein neues Kapitel in der Bandgeschichte. «Noch nie war ich so sehr bei mir, noch nie habe ich mich und die Musik intensiver gespürt als auf diesem Album», sagt Frontmann und Sänger Dabu Bucher und meint damit die elf Songs, die so unerwartet wie aussergewöhnlich klingen. Bucher durchläuft eine regelrechte Transformation. Ihm wird klar, was er will und er verliebt sich in die Schweizer Chor und Volksmusik. Fernsehmann Nik Hartmann, der die Band seit langem kennt und einen Instinkt für diesen speziellen Schweizer Sound hat, begleitete die Produktion des Albums als Co-Produzent und hilft der Band das umfangreiche Material zu ordnen. «Er hat unsere Geschichten auf den Punkt gebracht und uns geholfen, den Weg konsequent zu Ende zu gehen», verrät Bucher begeistert. «So Easy» ist das Dabu-Album, auf das alle sehnsüchtig gewartet, aber niemand vermutet hat. Das Album ist eine Hommage – direkt aus Zürich – an die Chöre auf dem Land und die rohe Schönheit volkstümlicher Musik.

Ab März 2022 sind Dabu Fantastic mit ihrer energetischen Live-Band und dem neuen Album auf Tour und zeigen ihre einzigartige Show in verschiedenen Schweizer Städten.

