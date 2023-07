Überraschung in Europas Norden – Dänemark bricht alle Rekorde Das Land wächst wirtschaftlich schneller, verdient mehr und macht weniger Schulden als der Rest Europas. Am Aktienmarkt dominiert allerdings ein einziger Grosskonzern. Andreas Neinhaus Frank Heiniger

Dänemarks wirtschaftliche Performance kann sich sehen lassen: Blick auf die Cirkelbroen (Kreis-Brücke) im Hafen von Kopenhagen. foto: Lingxiao Xie (Moment, Getty Images)

Dänemark überrascht durch seine Rekorde. Die wirtschaftspolitische Bilanz des EU-Mitglieds kann sich sehen lassen. Der Staat weist bessere Finanzen aus als die Partnerstaaten, die Wirtschaft erzielt höheren Überschuss und die Familien besitzen mehr Finanzvermögen. Manches erinnert eher an die Schweiz als an die EU.

Solide Staatsfinanzen

Beginnen wir bei den öffentlichen Finanzen. Der dänische Staat hält nur halb so viele Schulden wie Brüssel im Fiskalpakt erlaubt. Die Verbindlichkeiten erreichten im Jahr 2022 30% des Bruttoinlandprodukts (BIP). In der EU liegt der Durchschnitt bei 84% des BIP.

Anders als die meisten Staaten hat Dänemark seine im Zuge der Coronapandemie stark gestiegene Schuldenquote bereits wieder abgetragen. Niedriger als heute lag die Verschuldung in den vergangenen fünfundzwanzig Jahren nur 2007.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) bescheinigt in seinem Länderexamen Dänemark ein geringes Schuldnerrisiko. Der Schuldenstand bleibe auf mittlere Frist – der Berichtszeitraum läuft bis 2028 – stabil bei 30% des BIP.

Das Land verfüge über einen substanziellen fiskalischen Spielraum, urteilen die IWF-Experten. Tatsächlich fährt die Regierung beachtliche Finanzüberschüsse ein. Die Staatskasse profitiert wie in anderen Ländern von dem Inflationseffekt, der die Mehrwertsteuereinnahmen und die Gewinnsteuern höher ausfallen lässt. Hinzu kommt, dass die Steuerbelastung zu der höchsten auf dem Kontinent zählt.

Aber die Regierung spart auch Geld ein. Die Ausgabenquote wurde um ein Zehntel zurückgefahren. Zu einem grossen Teil ist das auf das Ende der 2020/21 beschlossenen Covid-Ausgaben zurückzuführen. Ausserdem hält sich der Staat mit Unterstützungsleistungen und Subventionen zur Abwehr der hohen Energiepreise zurück. Sie belaufen sich lediglich auf 0,12% (2022) resp. 0,32% des BIP (2023). Das ist deutlich weniger als der europäische Durchschnitt von 2,5% des BIP und Ausgaben im Umfang von 4 bis 5% des BIP, die in Frankreich und Grossbritannien beschlossen wurden.

Schaut man sich die Wachstumsmotoren genauer an, fühlt man sich an die Schweiz erinnert.

Die Konjunktur schnitt trotzdem nicht schlechter ab als im Ausland. Im Gegenteil: Nur in Südeuropa, und dort dank der Milliardeninvestitionen aus Brüssel, werden vergleichbare Wachstumsraten erzielt. Im ersten Quartal fiel Dänemarks BIP über Erwarten aus. Es legte 0,6% gegenüber dem Vorquartal zu, während die Wirtschaft in Deutschland und den Niederlanden schrumpfte.

Schaut man sich die Wachstumsmotoren genauer an, fühlt man sich an die Schweiz erinnert. Zum einen profitiert Dänemark vom Exportgeschäft, und hier wird das Gros des Ausfuhrüberschusses mit Pharmaexporten verdient. Ohne das Wertschöpfungswachstum der Pharmaindustrie hätte das BIP in den vergangenen beiden Quartalen leicht abgenommen, kalkulieren die Experten von Danske Bank.

Vor allem stützt aber die ausgezeichnete finanzielle Lage der Privathaushalte die Konsumnachfrage. Das nationale statistische Amt verweist bei den Erläuterungen zu den Wachstumsursachen auf die Vielzahl verkaufter Teslas im Lande. Dänische Familien geben auch grosszügig Geld für Reisen aus.

Dänemark führt zusammen mit der Schweiz die internationale Rangliste der Länder mit den höchsten durchschnittlichen Finanzvermögen an. In beiden Staaten machen sie je über 700% der verfügbaren Bruttoeinkommen ihrer Bevölkerung aus.

Dem stehen hohe Verbindlichkeiten gegenüber, weil die Privathaushalte in Eigenheimen leben, die über Hypotheken finanziert werden. Die Zinserhöhungen der vergangenen zwölf Monate belasten das Immobiliengeschäft. Die Preise für Wohneigentum sind in Dänemark gegenüber dem Hoch um 8,5% gefallen. Die Lage ist angespannt. Dänemark ist wegen des enormen Volumens ausstehender Pfandbriefe und Covered Bonds der Banken exponiert. Der ganz grosse Einbruch ist allerdings ausgeblieben. Höhere Löhne und die Aussicht auf steigende Einkommen wirken als Unterstützung an der Immobilienpreisfront.

Maersk schenkt ein

Dänemarks traditionell hoher Leistungsbilanzüberschuss ist vergangenes Jahr noch einmal in die Höhe geschossen. Er nahm vier Prozentpunkte auf 13,1% des BIP zu. Das ist allerdings vorwiegend dem Unternehmen A.P. Moeller Maersk zu verdanken.

Der grösste Frachtkonzern der Welt hat seinen Firmensitz in Dänemark. Er profitierte vom starken Anstieg der internationalen Frachtraten, was sich über die Dienstleistungsimporte und -exporte in der dänischen Leistungsbilanz niederschlägt.

Dänemark ist Mitglied der EU. Die Bevölkerung hat sich 1999 allerdings gegen einen Beitritt zur Euro-Währungsunion entschlossen. Die dänische Nationalbank hat die Landeswährung Krone eng an den Euro gebunden. Sie verfolgt das Ziel, den Wechselkurs stabil zu halten. Dazu kopiert sie in der Regel die Zinsentscheide der Europäischen Zentralbank und führt, falls erforderlich, Deviseninterventionen durch.

Das Zinsniveau ist deshalb deutlich höher als beispielsweise in der Schweiz. Die Krone steht allerdings auch nicht unter stetigem Aufwertungsverdacht wie der Franken. Die Politik hat sich dennoch ausgezahlt. Dänemark wächst wirtschaftlich seit Jahren schneller als die meisten Staaten in Europa.

Der dänische Aktienmarkt ist vor allem eines: Novo Nordisk. Über die vergangenen zwei Jahre hat der schon früher dominierende Pharmakonzern seine Sonderstellung an der Börse Kopenhagen weiter ausgebaut. Erfolgreiche Medikamente zur Behandlung von Übergewicht und Diabetes haben dem Unternehmen einträgliche Geschäfte beschert und dem Aktienkurs gegenüber Jahresbeginn 2021 zu einem Plus von über 150% verholfen.

Mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet rund 315 Mrd. Fr. ist Novo Nordisk inzwischen beinahe so gross wie alle restlichen vierundzwanzig Vertreter im dänischen Leitindex OMX Copenhagen 25 zusammen (vgl. Grafik). Und selbst im gesamteuropäischen Kontext kann sich der Pharmakonzern sehen lassen. Im breit aufgestellten Stoxx Europe 600 ist er inzwischen zum zweitgrössten Unternehmen aufgestiegen – und hat damit sowohl Novartis und Roche, als auch Nestlé überholt.

Die wichtige Rolle von Novo Nordisk im dänischen Aktienmarkt zeigt sich am Indexbeitrag, den das Unternehmen seit dem Ausbruch der Coronapandemie geleistet hat. Gegenüber Anfang 2020 notiert der OMX Copenhagen 25 knapp 50% im Plus – mehr als die Hälfte der Avance ist Novo Nordisk zuzuschreiben, obschon der Index so konstruiert ist, dass das Maximalgewicht grosser Komponenten jedes Halbjahr auf 15% zurückgesetzt wird.

Mit insgesamt sechs Branchenvertretern und einem Indexgewicht von rund 40% führt der Gesundheitssektor den Index an. Zu den weiteren Wettbewerbern neben Novo Nordisk zählen Coloplast, ein Hersteller medizinischer Produkte, sowie das Biotech-Unternehmen Genmab. Bekannt ist ebenfalls der dänische Hörgerätespezialist Demant, der in direkter Konkurrenz zum Schweizer Unternehmen Sonova steht und im laufenden Jahr mit einem Kursplus von über 40% den stärksten Titel im Leitbarometer darstellt.

Eine wichtige Rolle spielt am dänischen Aktienmarkt auch die Windenergie.

Zweitwichtigste Branche im OMX Copenhagen 25 ist die Industrie: Zu den namhaften Branchenvertretern gehören der Logistikdienstleister DSV sowie A.P. Moeller Maersk. Nach einem zwischenzeitlichen Höhenflug, auf dem sich die Transportunternehmen dank temporär gestiegenen Frachtraten befanden, sind die Einnahmen und die Aktienkurse wieder auf nachhaltigere Niveaus gesunken.

Eine wichtige Rolle spielt am dänischen Aktienmarkt auch die Windenergie. Dazu zählen zum einen Vestas Wind Systems, ein global operierender Hersteller von Windkraftanlagen, zum anderen der als Versorger klassifizierte Windparkbetreiber Orsted. Eine untergeordnete Bedeutung kommt derweil der Informationstechnologie zu, die nur mit einem Unternehmen im Leitindex vertreten ist: dem IT-Dienstleister Netcompany.

Im bisherigen Jahresverlauf resultiert für den OMX Copenhagen 25 ein Kursplus von rund 7%. Das ist an sich nicht schlecht, fällt aber in einem weltweit starken ersten Börsenhalbjahr, in dem viele Aktienindizes Avancen im zweistelligen Prozentbereich erzielten, eher enttäuschend aus. Mit ein Grund ist die Schwäche von Genmab, die mit einem Kursverlust von über 13% das Leitbarometer am stärksten zurückgebunden hat. Vestas Wind Systems notiert 2023 ebenfalls über 10% im Minus.

