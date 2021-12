Gespräch über Weihnachtsschmuck – «Damals, diese weissen Leuchtröhren an der Bahnhofstrasse …» – «Geradezu unheimlich!» Im Advent darf es in Sachen Deko gern etwas mehr sein, finden unsere Kolumnistinnen. Bloss: wohin mit all dem Zeug im Januar? Meinung Paulina Szczesniak Isabel Hemmel

Paulina Szczesniak: Neulich hab ich im Supermarkt einen Weihnachtsbaum zum Selberbauen entdeckt, der weder grün ist noch Nadeln hat. Stattdessen besteht er aus blutten Holzstängeln, die man zu einer Tannenform zusammensteckt. Ich bin ja ein grosser Fan von minimalistischer Deko – aber wenns schon mal etwas üppiger sein darf, dann doch an Weihnachten!

Isabel Hemmel: Dieser Steckenbaum hätte gut zu jener Weihnachtsbeleuchtung in der Bahnhofstrasse gepasst. Weisst du noch? Diese weissen Röhren, die in etwa so viel vorweihnachtliche Atmosphäre verbreitet haben wie ein Operationssaal.