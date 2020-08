40 Jahre Ferienspass – Damit auch Kinder aus armen Verhältnissen in die Ferien können Den Ferienplausch der Pro Juventute gibt es schon über vier Jahrzehnte. Die Programmverantwortliche Simone Keller über Sinn und Zweck des Angebots und für was sich die Kinder am meisten interessieren. Jean-Marc Nia

Simone Keller und Kinder bei einem Besuch des Circolino Pipistrello. Bild: Pro Juventute / zvg

Auf wessen Initiative hin gibt es den Ferienplausch? Im Jahr 1978 führte Pro Juventute in den meisten Bezirken im Kanton die Ferienspass-Aktionen ein. Das Angebot richtet sich bis heute an Kinder, die, vielleicht auch aus finanziellen Gründen, nicht in die Ferien fahren können. Damit auch die dann etwas zu erzählen haben.

Einst hiess das Angebot Ferienspass. Warum eine Marke neu benennen, wenn sie so etabliert ist? Da brauchts noch einen kleinen Einschub: Ursprünglich hiess das Angebot Ferienspass. Später gab es dann mit dem ZVV-Ferienpass (siehe Infobox) und dem Zürcher Ferienspass immer wieder Verwechslungen. Mit der Namensänderung ist jetzt klar, dass der ZVV-Ferienpass der ÖV-Ferienpass ist und der Ferienplausch die Ferienkurse umfasst. Ein weiterer Unterschied: Bei uns sind die Kurse alle betreut, was beim ZVV-Ferienpass nicht der Fall ist.

Und das bietet der ZVV-Ferienpass Infos einblenden Fünf Wochen lang geniessen Kinder mit dem ZVV-Ferienpass freie Fahrt mit Bahn, Bus, Tram und Schiff im ganzen ZVV-Gebiet. Zudem profitieren sie von Gratiseintritten in über 130 Frei-, See- und Hallenbäder, 45 Museen oder in den Zoo Zürich und von Vergünstigungen in Kinos, im Alpamare, in Seilparks, im Technorama und an vielen weiteren Orten.

Infos: www.zvv.ch

Das Angebot gibt es seit über 40 Jahren. Wie steht es mit der Nachfrage? Wir verzeichneten in den letzten Jahren laufend eine Zunahme der Buchungen. Das Bedürfnis von Eltern und Kindern nach betreuten Ferienkursen ist hoch.

Wie haben sich die Angebote in dieser langen Zeit verändert? Heute ist die Nachfrage nach Tageskursen und Wochenkursen grösser als früher. Die Buchungen von kurzen Angeboten, die nur zwei bis drei Stunden dauern, sind eher rückläufig.

«Die wenigsten Eltern können während der Schulsommerferien fünf Wochen freinehmen.» Simone Keller

Warum? Dies kann vielleicht damit zusammenhängen, dass die Eltern zusammen mit ihren Kindern nach Angeboten suchen, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen. Die wenigsten Eltern können während der Schulsommerferien fünf Wochen freinehmen.

Dies betrifft auch Eltern mit Migrationshintergrund. Wie erreichen Sie die? Wir machen einerseits mit Flyern auf uns aufmerksam und versenden andererseits auch Mails an Schulen und ihre Schulsozialarbeitenden, welche wiederum entsprechend informieren können.

Auf welche Angebote stürzen sich die meisten Kinder? Beliebt sind Waldtage, Fliegen im Flugsimulator und Kreativkurse, um nur einige der Bestseller zu nennen.

Wie viele Angebote gibt es allein für Zürich? 107 verschiedene Angebote finden in der Stadt Zürich statt, die meisten an mehreren Daten.

Welches sind die Perlen dieses Jahres? Die Angebote sind so vielfältig wie die Interessen der Kinder selber, und darum fallen die Perlen auch so individuell wie die Kinder aus.

«Besonders erinnere ich mich ans Töpfern und an die roten Haare der Kursleiterin.» Simone Keller

Sie waren selbst noch ein Kind, als der Pass eingeführt wurde. Haben Sie selber auch ein Angebot besuchen können, und erinnern Sie sich noch daran? Nein, ich bin in Dietikon aufgewachsen. Dort organisiert allerdings der Freizeitpark Chrüzacher Ferienangebote, und an diesen habe ich teilgenommen. Besonders erinnere ich mich ans Töpfern und an die roten Haare der Kursleiterin.

Buchungsphase: bis Ende Sommerferien

Infos: www.projuventute.ch

Mannschaftssport Tennis

Für Handball war ich zu schmächtig. Für Fussball hatte ich die falschen Füsse. Skifahren, das ging super. Skifahren im Sommer ist aber schwierig. Also meldete ich mich im Sommerkurs fürs Tennis an. Tennis war damals Björn Borg. Beidhändige Rückhand. Topspin-Schlagtechnik. Dress mit Fila-Logo. Weisse Hosen brachte ich für den Tenniskurs mit. Auch ein weisses Leibchen. Ich hätte der neue Borg werden können. Zum Training kam ich nie. Denn zu viele Kinder standen auf dem Platz. Alle «bälleleten». Es war Wimmeltennis. (bu)

Kaputt im Kanu

Pünktlich zum Sommerferienbeginn schlug mir ein Kind, es war nicht Kollege Busz (siehe oben), mit einem Tenisschläger volle Kanne ins Gesicht. Das Ergebnis: eine absurd geschwollene Oberlippe. Verunstaltet gings also in den Kanu-Kurs. Natürlich besuchte ich diesen auch in der Hoffnung, ein Mädchen kennen zu lernen. Aber mit der Oberlippe ... Ich lernte dafür etwas anderes kennen: die Eskimorolle. Im Fachjargon Kenterrolle. Was war ich stolz, als ich dieses Manöver, in dem man das Kanu wieder aufrichtet, ohne auszusteigen, beherrschte. Dieses Gefühl hält fürs Leben. Im Gegensatz zu einer geschwollenen Lippe. (nia)

Auf dem Weg zur Nati

Bei den E-Junioren des FC Wollishofen war ich Aussenverteidiger. Dahin wurden in den 70er-Jahren Buben verbannt, die eher das Zeug zum Kinderzirkus-Clown als zum Tschuuter hatten. Wohl aus Mitleid schickten mich die Eltern in den Ferienkurs «Fussballtechnik». Vier Flaschen und ein Trainer, der die irre Mission hatte, aus den Flaschen Talent zu formen. Er war hart, 20-, 50-, 100-mal die gleiche Übung. Aber plötzlich konnten meine Quadratlatschen «Aussenrist» und «Vollspann». Und ich konnte mit dem Ball am Fuss rennen. Oder Tackling. Viele Saisons später wurde ich in die Zürcher Schülerauswahl berufen! Mit viel (also richtig viel) Goodwill könnte man sagen: Ich stand da kurz vor dem Sprung in die Nati – dank dem Ferienspass! (thw)

Bananenschiffli forever

Was Süssigkeiten angeht, waren meine Eltern vergleichsweise zurückhaltend. Als ich im Primarschulalter während eines Ferienkurses einen Dessert-Workshop absolvieren durfte – der Backkurs war ausgebucht –, war meine Freude dementsprechend gross. Während eines halben Tages produzierten wir unzählige Bananenschiffli, die wir selber essen oder an andere Kinder verschenken konnten. Pfannenweise warme Schoggisauce, kiloweise Bananen, unzählige Schälchen Smarties und Schlagrahm à gogo – ich war im Himmel. (cs)

Drei magische Begegnungen

An einem Nachmittag im Spital sah ich einen Mann mit Glasauge, er war Sanitäter und erzählte von seiner Arbeit. Sein Auge war hellblau und starr, der Mann wirkte wie ein entrücktes Wesen. Im Zirkus traf ich einen Jungen, auf dessen Schulter eine Ratte sass. Ich wollte wissen, wie sie heisst. Der Junge, Aaron, antwortete mit einem Rätsel: «Wie ich, aber rückwärts.» Im Jugendhaus freundete ich mich mit einem Mädchen an. Es war ein Jahr älter als ich und hiess Kira, und ich war lange verblüfft, weil ich gedacht hatte, ich hätte diesen Namen erfunden: Meine Puppe hiess Kira. (slm)