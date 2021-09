Editorial zum Covid-Zertifikat - Damit fällt die letzte Ausrede weg

«Es bleibt zu hoffen, dass von dem Angebot, wenn es denn da ist, wenigstens rege Gebrauch gemacht wird», schreibt Tamedia Chefredaktor Arthur Rutishauser. Foto: AFP

Die Schweizer Corona-Impfkampagne ist bisher eine Katastrophe. Gerade mal 53,7 Prozent der Bevölkerung sind doppelt geimpft. Damit liegt unser Land deutlich hinter Ländern wie Kambodscha und Ecuador. Und das, obwohl wir inzwischen die wirksamsten Impfstoffe der Welt, Moderna und Pfizer/Biontech, im Überfluss haben. Trotz immer neuer Massnahmen, etwa der Einführung des Impfzertifikats ins Alltagsleben, steigt die Impfquote kaum. Im Gegenteil, wenn es so weitergeht wie bisher, dauert es bis in den Februar, bis wir auch nur schon so weit sind wie Spanien bereits heute. Und wenn wir wollten, könnten wir schon heute am selben Punkt stehen wie die Dänen, die bei einer Impfquote von rund 75 Prozent die Pandemie für besiegt erklärt und alle Beschränkungen im Alltag aufgehoben haben.