Sweet Home: Praktische Wohnideen – Damit geben Sie Ihrem Zuhause den letzten Schliff Diese zehn cleveren Möbel, Wohnaccessoires und Ideen geben Ihrer Wohnung das gewisse Etwas, das vielleicht noch fehlt. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Pültlein, Pültlein an der Wand

Elegant: Rail Desk von Keiji Ashizawa für Menu .

Auch wenn viele vom Homeoffice genug haben und sich freuen, wieder mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenzusein und sich spontaner austauschen zu können – ein Arbeitsplatz zu Hause ist trotzdem wichtig. Fast gar keinen Platz braucht dieses kleine Pult von Menu an der Wand.

2 — Leuchtender Ruhepunkt

Harmonisch: Hängeleuchte Turner von Broberg & Ridderstråle für Pholc .

Schon beim Betrachten dieser Hängeleuchte von Pholc kommt Ruhe auf. Sie wirkt ein wenig wie ein perfekt gewickelter Knäuel. Die Leuchte wurde mit leisem Minimalismus und skulpturaler Präzision komponiert. Die Leuchte Turner kombiniert ein sanftes Leuchten mit einer strengen Form und ist eine omnidirektionale Lampe, die unerwünschte Schatten vertreibt.

3 — Bildschön

Leise: Bild Assemblage no.64 von Atelier CPH .

Keine Wohnung ist vollkommen ohne Bilder an der Wand. Nicht alle können oder wollen regelmässig Galerien besuchen, um nach passender Kunst für das Zuhause zu suchen. Es gibt zum Glück interessante Studios wie das Atelier CPH in Kopenhagen, die schöne und zahlbare Bilder online anbieten. Dieses Werk ist ein Print von einer Collage mit verschiedenen Papieren aus alten Notizbüchern.

4 — Schönheit auf dem Brett

Schnelle Lösung: Schlichtes Wandregal in der gleichen Farbe wie die Wand gestrichen. Foto über: Coco Lapine Design

Es braucht nicht immer teure Möbel, um ein Wohnproblem zu lösen oder mehr Wohnlichkeit in einen Raum zu zaubern. Die Idee, ein schlichtes, langes Regal an die Wand zu montieren und es in der gleichen Farbe wie die Wand zu streichen, ist einfach, günstig und wunderschön. Darauf haben dann all die hübschen Sachen Platz, die sonst auf einem Sideboard stehen.

5 — Wunderschönes Beige

Warme Farbe: Beige- und Pudertöne für Wände und Möbel. Farbe und Foto: Dulux

Auch Puristen lieben blasse, sanfte Beigetöne. Sie bringen die Wärme ins Haus, was Weiss allein nicht kann. Lassen Sie sich auch von diesem schönen Styling inspirieren, bei dem sinnliche Beigetöne mit dunklem Holz, Messing und cognacfarbenem Samt kombiniert werden.

6 — Gute-Nacht-Kistchen

Vollbepackt: Kleine Kiste mit Platz für Lieblingsbücher. Foto über: Homeology

Das Nachttischchen muss kein Tischchen sein. Ein solch schlichtes, weisses Kästchen an der Wand ist auch eine schöne Idee. Und das Beste daran: Der Boden bleibt frei, der Raum wirkt somit grösser und darin haben erst noch alle Bücher Platz, mit denen man sich in diesem November durch die dunklen Abende lesen möchte. Persönliche Lesetipps bekommen Sie übrigens jeden Freitag mit meinem Neswletter: Abonnieren Sie ihn doch.

7 — Zum Durchblättern

Im Rahmen: Wand-Rack Frame von Cecilia Xinyu Zhang für Northern .

Ob Hut, Tuch oder gar Tiger, dieses filigrane Wand-Rack nimmt vieles auf und sieht dabei richtig cool aus. Die Designerin hat bei diesem interessanten Wohnaccessoire gedacht wie eine Architektin und kreiert wie eine Künstlerin. Denn dieses Wand-Rack spart Platz, schafft Ordnung und ist attraktiv und besonders. Gut geeignet für Kinderzimmer, den Arbeitsplatz, im Bad, in der Küche oder im Schlafzimmer.

8 — Zum Ausruhen

Liegeplatz: Simples Sofa, das auch als Tagesbett einen Ort zum Ausruhen bietet. Foto über: My Scandinavian Home

Tagesbetten sind Rückzugsorte, dienen als Sitzsofa und eigenen sich sowohl im Wohnzimmer, als auch im Arbeitszimmer.

Shoppingtipp: Ein wunderschönes Bett, das auch gut als Tagesbett funktioniert, habe ich gerade bei Edition Populaire entdeckt. Es ist von Hans Gugelot, der es 1954 im Rahmen seines Lehrauftrags mit den Studenten der Hochschule für Gestaltung Ulm realisierte: Bett GB1085 90/200 von Hans Gugelot zu 940 Fr.

9 — Ganz schön abgehoben

Leichtigkeit: Ein Möbel, das Bodenplatz freilässt, verleiht einem Raum mehr Grösse. Foto über: Stadshem

Es ist schnell passiert, dass man mit schweren Möbeln eine Wohnung verstellt und ihr dabei zu viel Raum zum Atmen wegnimmt. Deshalb lohnt es sich, gewisse Möbel, wie hier ein schlichtes weisses Sideboard, an die Wand zu montieren.

10 — Das doppelte Lämpchen

Zweiseitig: Tischleuchte NOK 14 990 von Johan Lindstén für Northern .

Manchmal ist doppelt auch doppelt so schön. Das stimmt bei dieser formschönen Tischleuchte, die auf zwei Seiten Licht ausstrahlt. Ob für verschiedene Arbeitsplätze, auf einem Sideboard oder neben einem Sitzmöbel, diese Leuchte von Northern macht auf jeden Fall schönes Licht und viel her.

