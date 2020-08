Ausstellung über Einäscherung – Danach bleibt nur das Hüftgelenk Das Zürcher Friedhof-Forum richtet den Fokus der neusten Ausstellung auf die Gegenstände, die bei einer Kremation das Feuer überstehen. Tina Fassbind

Was nach der Feuerbestattung übrig bleibt: Die künstlichen Hüftgelenke eines Verstorbenen. Foto: Tina Ruisinger

Die Kremation ist in der Schweiz seit Jahren die häufigste Bestattungsform, und viele Angehörige versehen den Sarg der Verstorbenen mit Beigaben. Vieles davon wird im Verbrennungsofen des Krematoriums Nordheim zu Asche. Was das Feuer überlebt, hat die Fotografin Tina Ruisinger in ihrer aktuellen Arbeit eingefangen. Ihre Bilder stehen im Zentrum der neuen Ausstellung «Asche – und was vom Ende bleibt» im Friedhof-Forum am Eingang zum Zürcher Friedhof Sihlfeld.

Wie das Forum am Montag mitteilt, habe Ruisinger mit ihrer Kamera festgehalten, was von fünfzig Menschen nach der Einäscherung übrig geblieben sei, und lasse «die Funde vor ihrem Objektiv zu Kleinoden von rätselhafter Schönheit erblühen». Die Aufnahmen sind in einem Buch zur Ausstellung gesammelt.

Von 1000 Grad verformt

Im Forum zu sehen sind rund 30 Bilder der Fotografin. «Zum Teil ist nicht sofort erkennbar, was es sein könnte. Das liegt unter anderem auch daran, dass in den Öfen rund 1000 Grad auf die Gegenstände eingewirkt haben», sagt Reto Bühler, Leiter des Friedhof-Forums. Es seien einige sehr abstrakte Gegenstände darunter, manche medizinischen Ursprungs.

Vier Autorinnen und drei Autoren liessen sich von den Aufnahmen inspirieren. Ihre Gedanken zu den jeweiligen Objekten sind an Hörstationen festgehalten. So erzählt unter anderem Max Küng die Geschichte eines Golfschlägers der Extraklasse, Michèle Rothen liess sich von einem Taschenmesser zu einem Mutter-Tochter-Dialog anregen, und für Meret Gut steckt in einer kleinen Schelle eine sinnliche Liebesgeschichte.

Nicht immer ist erkennbar, was es einmal war: Ojekt aus der Asche einer Kremation. Foto: Tina Ruisinger

Neben der Fotoausstellung und den Hörspielen können sich Besucherinnen und Besucher in einem interaktiven Bereich auch über ganz praktische Fragen rund ums Thema Feuerbestattung informieren.