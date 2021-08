Impfung gegen Long Covid – «Danach war alles weg. Wahnsinn!» Brigitte Post, 59, war gesund und fit. Dann infizierte sie sich als eine der Ersten in der Schweiz mit dem Coronavirus und litt stark unter den Langzeitfolgen. Bis sie die zweite Impfung bekam. Fabienne Riklin

Bei Long-Covid-Patientin Brigitte Post war die Impfung wie ein Neustart. Foto: Michele Limina

«Meine Resettaste ist dieses Jahr am 17. Mai gedrückt worden, am Tag meiner zweiten Corona-Impfung. Seither kämpft mein Körper nicht mehr gegen sich selbst. Es ist kaum zu glauben, doch danach war alles weg: die bleierne Müdigkeit, die kognitiven Einschränkungen, die extreme Lichtempfindlichkeit, der Gehirnnebel und überhaupt all die diffusen Beschwerden. Einfach alles. Wahnsinn!

Seit ich mich im Januar 2020 mit Corona infiziert hatte und an den Spätfolgen der Krankheit litt, war ich ein menschliches Wrack. Hatte alles ausprobiert. Nichts half. Und dann das: Von anderen Long-Covid-Betroffenen habe ich erfahren, dass die Impfung nützen könnte. Da dachte ich mir: Das probiere ich auch. Noch ist der therapeutische Effekt praktisch nicht erforscht. In einer Untersuchung der Universität Yale berichteten aber 30 bis 40 Prozent der Long-Covid-Patienten von Symptomverbesserungen. Bei mir war es ein kompletter Neustart. Seither geht es mir so gut, dass ich kein Krankentaggeld mehr beziehe. Auch habe ich mich von der IV abgemeldet.