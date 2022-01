«New Year Honours» – Daniel Craig und 007 haben nun dieselbe royale Ehre Die britische Königin Elizabeth II. würdigt traditionell zum neuen Jahr Menschen für ihre besonderen Leistungen. Diesmal sind ein Ex-Premierminister, eine Tennisspielerin, Vanessa Redgrave und 007-Star Daniel Craig dabei.

Schauspieler Daniel Craig, der zum «Companion of the Order of St. Michael and St. George» ernannt wurde, schlüpfte in «Keine Zeit zu sterben» zum letzten Mal in die Rolle des James Bond. AFP Der ehemalige britische Premierminister Tony Blair wird von der Queen zum Ritter geschlagen. AFP Die Queen wird die Ehrungen im Verlauf des Jahres vergeben. AFP 1 / 4

Die britische Königin Elizabeth II. hat am Freitag den ehemaligen Premierminister Tony Blair in den Ritterstand erhoben. Im Rahmen der traditionellen Neujahrsehrung wurden auch Beamte ausgezeichnet, die an der Spitze des Kampfes gegen die Corona-Pandemie stehen. Auch James-Bond-Darsteller Daniel Craig sowie die ehemalige Spice-Girls-Sängerin Melanie Brown erhielten Orden. Die Queen machte zudem ihre Schwiegertochter Camilla zum Mitglied des traditionsreichen Hosenbandordens.

Mit den traditionellen jährlichen Ehrungen der Königin werden die Leistungen und Beiträge von Menschen aus ganz Grossbritannien gewürdigt, darunter auch solche aus der Welt des Showbusiness, des Sports und der Politik. Die Auswahl wird von Premierminister Boris Johnson abgesegnet, bevor die Königin die Ehrungen im Rahmen von Zeremonien im Laufe des Jahres vergibt.

Tony Blair zum Ritter geschlagen

Dieses Mal war fast jede fünfte Ehrung mit der Pandemie verbunden, wie Johnsons Büro mitteilte. Die Preisträger «haben uns inspiriert und unterhalten und ihren Gemeinschaften im Vereinigten Königreich oder in vielen Fällen in der ganzen Welt so viel gegeben», erklärte Johnson.

Tony Blair, der von 1997 bis 2007 britischer Premierminister für die Labour-Partei war, wurde zum Mitglied des Hosenbandordens ernannt. Dabei handelt es sich um die höchste Auszeichnung des Vereinigten Königreichs. Blair ist in der britischen Bevölkerung vor allem wegen seiner Unterstützung der USA im Irak-Krieg 2003 umstritten. Der 68-Jährige, der sich seit seinem Abtritt immer wieder kritisch zur Regierungspolitik äussert, bezeichnete die Würdigung als «grosse Ehre». Sein Vorgänger John Major hatte die Auszeichnung 2005 erhalten.

Camilla, die Ehefrau des Thronfolgers Prinz Charles, wurde von der Queen zum königlichen Mitglied des Hosenbandordens ernannt. Zu diesem gehören derzeit die Kinder der Queen – Charles, Anne, Andrew und Edward – sowie ihr ältester Enkel Prinz William; jedoch nicht deren Ehepartner. Camilla hatte in den vergangenen Jahren immer mehr royale Pflichten übernommen und war in der Öffentlichkeit immer besser angekommen.

Der Hosenbandorden ist der älteste Ritterorden der Welt und wurde 1348 von König Edward III. gegründet. Der Orden umfasst maximal 24 Nicht-Royals, die vom Monarchen persönlich ausgewählt werden.

Daniel Craig wird geehrt

Mit den Neujahrsehrungen wurden zudem Chris Whitty, der oberste Amtsarzt der britischen Regierung, und sein Stellvertreter, Jonathan Van-Tam, in den Ritterstand erhoben. Auch die wissenschaftlichen Chefberater der Regierungen von England, Schottland und Wales sowie die Leiterinnen der britischen Gesundheitsbehörden wurden für ihre Verdienste im Kampf gegen das Coronavirus ausgezeichnet.

Schauspieler Daniel Craig, der 2021 mit dem Film «Keine Zeit zu sterben» zum fünften und letzten Mal in die Rolle des britischen Geheimagenten James Bond geschlüpft war, wurde zum «Companion of the Order of St. Michael and St. George» ernannt. Es ist eine seltene Ehre, die James-Bond-Autor Ian Fleming auch seiner Figur in den Romanen hatte zuteil werden lassen. James-Bond-Produzentin Barbara Broccoli wurde ebenfalls ausgezeichnet.

Der Song-Schreiber Bernie Taupin, der zusammen mit Elton John Hits wie «Rocket Man» und «Candle In The Wind» komponiert hatte, wurde ebenfalls zum Ritter ernannt. Tennisstar Emma Raducanu erhält nach ihrem Sieg bei den US Open ebenso einen sogenannten MBE wie «Spice Girl» Melanie Brown für ihr Engagement gegen häusliche Gewalt. Der MBE – «Member of the Most Excellent Order of the British Empire» – ist einer der unteren Ränge im System der britischen Verdienstorden. Eine höhere Ehre wird Schauspielerin Vanessa Redgrave (84) zuteil. Sie wurde zur Dame ernannt, der Titel entspricht dem ritterlichen «Sir» für Männer.

AFP/SDA/roy

Fehler gefunden?Jetzt melden.