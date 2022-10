Enttäuschung an der Ironman-WM – Daniela Ryf leidet auf Hawaii Höllenqualen und wird nur Achte Die Solothurnerin verpasst ihren sechsten WM-Titel deutlich und weint im Ziel Tränen der Enttäuschung. Mit der US-Amerikanerin Chelsea Sodaro gewinnt eine Aussenseiterin. Tobias Müller

Für Daniela Ryf war es ein sehr harter und langer Wettkampftag auf Big Island in Hawaii. Foto: Getty Images

Die Siegerehrung war bereits vorbei und die besten Athletinnen hatten ihre Sätze schon in die Mikrofone gesprochen, da überquerte auch noch Daniela Ryf die Ziellinie. Die Solothurnerin wurde ihrer Favoritenrolle beim Ironman Hawaii für einmal nicht gerecht, sie wurde lediglich Achte mit fast einer halben Stunde Rückstand auf die Siegerin und verpasste damit ihren sechsten WM-Titel deutlich. Als Ryf die Ziellinie überquerte, hob sie die Arme, schaute Ratlos zu den Zuschauern auf den Rängen und begann zu weinen. Die Dominatorin blieb für einmal chancenlos.

Es war erneut ein harter Tag für die Athletinnen in Kailua-Kona auf Hawaii, das Thermometer kratzte schon früh am Morgen an der 30-Grad-Marke. Und vor allem Ryf hatte von Anfang an zu kämpfen mit den unmenschlichen Bedingungen und der starken Konkurrenz. Nach 3,8 Kilometer Schwimmen hatte sie bereits einen grossen Rückstand auf die Britin Lucy Charles-Barkley. Auf dem Rad, ihrer Paradedisziplin, konnte sie zwar viel Zeit gut machen und in der Schlussphase der 180 Kilometer langen Strecke kurz die Führung übernehmen. Doch es war ersichtlich, dass Ryf zu viel investiert hatte.

Bereits nach etwas mehr als einem Kilometer auf dem abschliessenden Marathon gab sie die Führungsposition wieder her. Erst überholte sie Charles-Barkley, dann unter anderem auch die US-Amerikanerin Chelsea Sodaro. Und diese schien an diesem Tag einfach nicht müde zu werden.

Sodaro so dominant wie einst Ryf

Die Leistung Sodaros erinnerte an die dominanten Auftritte Ryfs vergangener Tage. Die 33-Jährige startete zum ersten Mal beim Ironman Hawaii, und bei ihrem zweiten Langdistanztriathlon überhaupt liess sie ihren Konkurrentinnen keine Chance. Sie zeigte ein taktisch kluges Rennen, übernahm die Führung noch auf der ersten Hälfte der Laufstrecke und baute den Vorsprung kontinuierlich aus, obwohl sie bei den meisten Verpflegungsposten Gehpausen einlegte. Dennoch gewann sie am Schluss mit fast acht Minuten Vorsprung. Es war der erste Sieg einer US-Amerikanerin seit 1996.

Zweite wurde Lucy Charles-Barkley, die sich Anfang Jahr schwer verletzt hatte und erst wenige Wochen vor dem Rennen auf Hawaii ihr Wettkampf-Comeback gab. Auf den dritten Platz lief Anne Haug aus Deutschland, die die letzte Ironman-WM auf Hawaii 2019 gewonnen hatte, ehe der wichtigste Langdistanz-Triathlon der Welt wegen der Coronapandemie zweimal abgesagt werden musste.

Zum ersten Mal fand zudem das Frauenrennen auf Big Island nicht am selben Tag wie das der Männer statt. Während die Frauen die Strapazen bereits hinter sich haben, müssen die Männer am Samstagabend Schweizer Zeit ran.



Tobias Müller schrieb seinen ersten Artikel für die Basler Zeitung im Jahr 2011 und ist seit 2018 als redaktioneller Mitarbeiter tätig. Er beschäftigt sich vor allem mit Themen aus der Leichtathletik, dem Fussball sowie dem Freizeitsport. Mehr Infos

