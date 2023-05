Start von Masterchef Schweiz – «Dank der TV-Show kommt eine neue Kundschaft ins Restaurant» Mit Elif Oskan und Nenad Mlinarevic sitzen zwei kochende Aushängeschilder der Zürcher Gastronomie in der Jury der TV-Sendung. Beide schwärmen vom lustigen Dreh. Claudia Schmid

Elif Oskan (links) und Nenad Mlinarevic (rechts) begutachten zusammen mit Andreas Caminada die Koch-Skills von 19 Hobbyköchinnen und -köchen in «Masterchef Schweiz». Foto: PD/CHMedia

Sie sind beide in der Stadt aufgewachsen, haben eine Kochlehre absolviert und gehören zu den bekanntesten gastronomischen Aushängeschildern Zürichs: Elif Oskan, Mitinhaberin des türkischen Restaurants Gül im Kreis 4, und Nenad Mlinarevic, Mitbetreiber der Altstadtlokale Neue Taverne, Bauernschänke und Neumarkt, sowie Koch des Jahres 2016. Zusammen sitzen sie in der zweiten Staffel von «Masterchef Schweiz» in der Jury, was ihren Bekanntheitsgrad in der Schweiz steigern dürfte. Mlinarevic war schon in der ganzen ersten Staffel dabei, Oskan stiess erst ganz am Ende dazu. Dritter im Bund in der TV-Produktion von 3+ ist der Bündner Starkoch Andreas Caminada. Heute Dienstag (20.15 Uhr) startet die zweite Staffel, bei der in neun Shows das Können von 19 Hobbyköchinnen und -köchen geprüft und ein Masterchef erkoren wird. Das Fernsehformat gibt es seit 1990 und stammt ursprünglich aus England.