Stadtratswahl Winterthur – Dank linker Unterstützung: GLP erobert FDP-Sitz in Winterthur In der Ersatzwahl schnappt die Grünliberale Katrin Cometta den Freisinnigen einen Stadtratssitz weg. Das links-grüne Lager wird dadurch weiter gestärkt. Martin Huber

Glückliche Gewinnerin: Katrin Cometta (GLP) eroberte am Sonntag den Sitz der zurücktretenden FDP-Stadträtin Barbara Günthard-Maier. Foto: Enzo Lopardo

Im siebten Anlauf hat es geklappt: Die Grünliberalen ziehen erstmals in den Winterthurer Stadtrat ein. Ihre Kandidatin, die 44-jährige Staatswissenschafterin und Kantonsrätin Katrin Cometta, erzielte am Sonntag in der Ersatzwahl für die zurücktretende Barbara Günthard-Maier (FDP) 12’125 Stimmen. Sie distanzierte den 39-jährigen Wirtschaftsanwalt und Gemeinderat Urs Hofer von der FDP deutlich. Dieser kam auf 9620 Stimmen. Cometta gewann in sechs von sieben Stadtkreisen, einzig im eher bürgerlichen Seen schwang Hofer obenaus.