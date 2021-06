Kolumne von Julia Weber - «Danke. Ich bin umgezogen»

An der zugezogenen Scheibe des Kiosks klebt ein weisses Blatt Papier. Die Frau, die normalerweise hinter der Scheibe sitzt und ihre Finger bewegt, mir winkt, ist weg. Verlassen steht der Hocker mit der Sitzfläche in Bordeauxrot und als Herz, hinten an der Wand hängt noch das Bild des Bruders der Frau mit einem Stück Kuchen in der Hand, neben ihm sein Vater vor dem Haus in Altstetten an der Edelweissstrasse.

Auf dem Blatt steht: «Danke. Ich bin umgezogen.» Und ich stehe vor dem Kiosk und frage mich, wohin sie gehen kann, wenn sie ihren Kiosk verlassen hat. Ich zähle die Hefte und die Schokoladenriegel, die Bonbons, lege meinen Finger auf Heidi Klums Gesicht auf dem Hochglanzmagazin. Mehr als ein Jahr bin ich wöchentlich hergekommen, denke ich und streichle die Automobilmagazine, die da noch liegen, als würde die Frau, die ging, jeden Moment wiederkommen und mir sagen, was ich über diese Stadt noch schreiben kann.