Kommentar zur Fussball-EM - Danke Uefa, diese Euro ist eine Wucht!

Fest der Emotionen: England-Fans verfolgen das Spiel gegen Tschechien auf der Grossleinwand in Manchester.

Bei dieser EM wollte keine richtige Vorfreude aufkommen. Zu sehr waren die meisten Leute mit sich selbst und der Corona-Situation beschäftigt. Dass die Uefa vielerorts Sonderregeln zur Umgehung der Massnahmen durchsetzen konnte, sorgte zudem für ein ungutes Gefühl. Bei umweltbewussten Menschen auch die Verteilung der Spiele auf ganz Europa und die damit verbundene Herumfliegerei.

Nach der Vorrunde muss man aber sagen: Zum Glück ist die Uefa standhaft geblieben. Was war das bisher für ein fantastisches Turnier! Voller Dramen, mit so vielen Toren wie kaum je zuvor, verschossenen Penaltys, kuriosen Eigengoals und vielem mehr. Fast jedes Spiel ist ein Hochgenuss, selbst für Leute, die sich sonst nicht so für Fussball interessieren.