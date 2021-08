Erkrankte Michelle Gisin - «Dann fragst du dich: Kommt das wieder gut?»

An der Spitze angekommen Infos einblenden

34 Rennen bestritt Michelle Gisin im vergangenen Winter. Es war ihr erfolgreichster: Der Slalom-Sieg in Semmering war ihr erster Erfolg im Weltcup, mittlerweile kann sie Podestplätze in sämtlichen Disziplinen vorweisen. Sie kämpfte lange um den Gewinn der grossen Kristallkugel, letztlich wurde sie hinter Petra Vlhova und Lara Gut-Behrami Dritte. An der Weltmeisterschaft in Cortina holte die 27-jährige Engelbergerin Bronze in der Kombination. (phr)