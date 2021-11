Fall Peng Shuai – «Dann hast du mich in dein Zimmer gebracht» Chinas Ex-Vizepremier Zhang Gaoli hatte vor Jahren eine Affäre mit einer Tennisspielerin. Nun wollte er offenbar wieder Sex, diesmal gegen ihren Willen. Doch der kommunistische Machtapparat scheint Zhang zu schützen. Christoph Giesen aus Peking

Ein gern gesehener Gast: 2012 stiegt Zhang Gaoli in den obersten Machtzirkel Chinas auf. Nach seiner Pensionierung lud er Tennisspielern Peng Shuai zu einem Match ein. Foto: Mark Schiefelbein (AP)

Kangming-Hotel steht in roten Lettern auf einem gewaltigen Stein am Tor: Es gibt eine Auffahrt für Limousinen, im Foyer stehen die Gepäckwagen bereit, nur betreten darf man die Anlage gleich hinter der Verbotenen Stadt nicht. «Das ist kein gewöhnliches Hotel mehr», zischt der Wächter an der Pforte. «Sie müssen leider wieder gehen.» Vor ein paar Jahren hat eine Einheit des Zentralkomitees hier das Sagen übernommen. Übernachten darf man nur noch auf Einladung der Kommunistischen Partei Chinas.

Ein gern gesehener Gast war Zhang Gaoli. Von 2013 bis Anfang 2018 war der inzwischen 75-Jährige Chinas Vizepremierminister, bis zum Herbst 2017 sass er im ständigen Ausschuss des Politbüros der Partei. Das Gremium, dem sieben betagte Herren angehören, ist die Machtzentrale der Volksrepublik.