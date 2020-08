Zürcher Kalaschnikow-Besitzer entwaffnet – Dann schicke er «ein paar Hundert Hooligans» vorbei Nach einem traumatischen Spitalbesuch beschwert sich ein Mann aggressiv bei den Beteiligten. Dann reagiert die Zürcher Polizei – und findet Maschinenpistolen. Patrice Siegrist

Erhält der Mann nicht zurück: Eine Colt M16. Symbolbild: Armémuseum (The Swedish Army Museum)

Es sind Fotos, die alles ins Rollen bringen. An einem Juniabend 2017 will sich ein Mann in einem Zürcher Spital «einen Gegenstand vom Körper entfernen» lassen. Das stellt sich aber als schwierig heraus. Das Spitalpersonal scheitert, ebenso die Stützpunktfeuerwehr. Die Profis von Schutz & Rettung (SRZ) aus der Stadt Zürich rücken an, inklusive Studenten der Höheren Fachschule für Rettungsberufe. Ihnen gelingt es schnell, den Mann aus seiner misslichen Lage zu befreien. Zu Ausbildungszwecken werden Fotos mit Handys gemacht. Diese bringen schliesslich das Fass zum Überlaufen.