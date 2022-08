Rekord-Schwinger Arnold Forrer – «Dann werde ich mit einer Harpune umgebracht!» Er hob einmal einen Alligator hoch, spielte in einem Krimi den Bösewicht und würde einen Seitensprung verzeihen – ein etwas anderes Interview zum Rücktritt des Schwingerkönigs. Philipp Rindlisbacher

Aus, Schluss und vorbei: Arnold «Nöldi» Forrer beendet per sofort seine Schwingerkarriere. Foto: Keystone

151 Kränze – Arnold «Nöldi» Forrer hat die lange für unerreichbar scheinende Marke in dieser Saison dank vier Auszeichnungen tatsächlich erreicht und seinen Rekord zementiert. In den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten prägte der Toggenburger den Schwingsport: 2001 holte er in Nyon den Königstitel nach einem Gestellten im Schlussgang gegen Jörg Abderhalden, insgesamt gewann er 46 grosse Feste.