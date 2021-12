Vermeintlich einfache Alltagsküche – Daran scheitern selbst Sterneköche Fondue, Cheeseburger oder spanische Paella – an auf den ersten Blick simplen Gerichten beisst sich mancher Spitzenkoch die Zähne aus. Daniel Böniger

Simple Gerichte wie Paella sind nicht so einfach. Foto: Getty Images/iStockphoto

Da will man sich zu den gebratenen Fischfilets eine simple Mayonnaise zubereiten – doch die Emulsion aus Senf, Zitronensaft, Eiern und Öl gerinnt. Man ärgert sich, fühlt sich wie ein kulinarischer Nichtsnutz. Vielleicht ist es ja tröstlich, zu hören, dass immer wieder auch Köche, die mit «Michelin»-Sternen ausgezeichnet sind, bei manchen Zubereitungen ihre liebe Mühe haben. Und zwar erstaunlich oft bei einfachen und traditionellen Gerichten.

Zumindest behauptet dies ein Artikel, der jüngst in der spanischen Zeitung «El País» erschienen ist. Darin wurde gleich von mehreren ausgezeichneten Küchenchefs berichtet, die zwar avantgardistische Küche auf höchstem Niveau beherrschen, aber dann an Paella oder an einfachen Hackfleischbällchen, auf Spanisch Albondigas, gescheitert sind. «In einem Kochwettbewerb musste ich vor Jahren mal eine Tortilla zubereiten», erzählt etwa Iñaki Aldrey, der sich im Atempo in Barcelona einen «Michelin»-Stern erkocht hat. «Es war eine verdammte Katastrophe.»