Lockerungen für Museen – Darauf müssen die Institutionen jetzt achten Ab heute Dienstag öffnen viele Zürcher Häuser ihre Türen für das Publikum. Doch auch sie müssen sich an bestimmte Corona-Regeln halten. Annik Hosmann

Ist ab Dienstag wieder offen: Das Museum Rietberg. Foto: Thomas Egli

Desinfektionsmittel am Eingang, Plexiglas vor Kassen, Bodenmarkierungen in zwei Metern Abstand: Auch die Zürcher Museen müssen aufrüsten. Sie gehören zu den Institutionen, die nun in Phase 2 der Lockerungen des Bundes wiedereröffnen dürfen. Ab heute wieder offen sind etwa die Kunsthalle, das Landesmuseum, das Museum für Gestaltung sowie das Museum Rietberg. Noch geschlossen sind unter anderem das Kunsthaus (ab 15.5.), das Helmhaus und das Migros-Museum für Gegenwartskunst (beide offen ab 19.5.), Haus Konstruktiv (ab 2.6.) sowie das Cabaret Voltaire (ab 8.6.).