Geldblog: Gekürzte Altersrente – Darf meine PK den Umwandlungssatz senken? Viele Pensionskassen nutzen heute einen sogenannten umhüllenden Umwandlungssatz. Geldberater Spieler erklärt, was das bedeutet. Martin Spieler

Tieferer Umwandlungssatz, tiefere Rente: Viele müssen mit einer deutlich gekürzten Altersrente auskommen. Illustration: Christina Baeriswyl

Meine Pensionskasse hat mich zum Geburtstag mit einem Pensionskassenausweis beglückt, aus dem ersichtlich ist, dass meine künftige Altersrente monatlich um 600 Schweizer Franken gekürzt wird. 2010 hatte die Schweizer Bevölkerung die Senkung des im Obligatorium gültigen Umwandlungssatzes abgelehnt. Meine PK hat einen vom Alter abhängigen Umwandlungssatz eingeführt und diesen von 5,4 Prozent auf 4,7 Prozent gesenkt. Welche gesetzliche Grundlage gibt den PK das Recht, so ein Konstrukt ins Leben zu rufen? Leserfrage von A.B.

Die rechtlichen Voraussetzungen sind klar: Gemäss dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) gibt es einen Mindestumwandlungssatz, mit dem das von den Versicherten in der zweiten Säule angesparte Vorsorgegeld später in eine Rente umgewandelt wird. Dieser Mindestumwandlungssatz liegt, wie Sie richtig schreiben, nach wie vor bei 6,8 Prozent – allerdings nur für den obligatorischen Teil des in der Pensionskasse gesparten Kapitals. Obligatorisch versichert ist der Jahreslohn zwischen 25'095 Franken und 86'040 Franken. Die über die Lohnbeiträge im obligatorischen Teil angesparten Vorsorgegelder müssen somit weiter mit einem gesetzlichen Mindestumwandlungssatz von 6,8 Prozent in die Rente umgewandelt werden. Dies gilt auch bei Ihnen.