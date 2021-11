Wegen neuer Covid-Mutation – Darf YB zum CL-Spiel nach Manchester reisen? Die Schweiz hat ihre Einreisebeschränkungen aus Grossbritannien verschärft. Muss das Gruppenspiel gegen Manchester United auf «Corona-neutralen» Boden verlegt werden? Martin Bürki

Ende November 2018 liefen die Young Boys – damals noch mit Kevin Mbabu – schon einmal im Old Trafford zu Manchester auf. Foto: Raphael Moser

Wer aus Grossbritannien in die Schweiz einreist, muss zehn Tage in Quarantäne: Wegen der neuen Omikron-Variante des Coronavirus hat das Bundesamt für Gesundheit Ende letzter Woche ihre Einreisebestimmungen aus Risikogebieten verschärft.

Würden die Young Boys also am 8. Dezember in der Champions League zum Auswärtsspiel bei Manchester United antreten, könnten sie die Meisterschafts­partien gegen Sion und den FC Basel (12. und 15. Dezember) nicht bestreiten.

Weil keine Ausnahmeregelung für den Profisport vorgesehen ist, befänden sich der europäische Fussballverband Uefa und die Schweizer Regierung in Gesprächen über eine Verlegung des Spiels auf neutralen Grund. Das berichtet die englische Sport-Newsseite «The Athletic».

So ähnlich lief es schon in der vergangenen Saison, als die Uefa insbesondere Europacup-Spiele reihenweise nach Ungarn verlegt hatte, weil dort weniger strengere Corona-Massnahmen galten. Manchester United sei angesichts der drohenden finanziellen Einbussen verständlicherweise wenig begeistert von der Idee.

Gegenüber dem «Blick» äussert der Schweizer Meister denn auch die Hoffnung, doch noch eine Sonderbewilligung für Team und Staff zu erhalten. Schliesslich würden sich alle «strikt in einer Bubble aufhalten – von der Abreise im Charterflieger ab Bern bis zur Rückkehr ins Stadion Wankdorf», wird YB-Medienchef Albert Staudenmann zitiert.

Maskenpflicht in Heimspielen

Wesentlich klarer sieht die Sachlage für heimische YB-Spiele aus: Der Kanton Bern hat eine erweiterte Maskenpflicht ausgesprochen, unter die auch Anlässe mit Zertifikatspflicht und im Freien fallen. Diese neue Verordnung ist seit dieser Woche in Kraft. Wenig überraschend haben die Berner ihre Fans am Montag offiziell darüber informiert, dass im Wankdorf bis auf Weiteres eine Maske getragen werden muss. Lediglich zum Konsumieren von Speisen und Getränken darf sie «kurz abgelegt» werden.

Bis auf Weiteres wird die Maske auf den Rängen des Wankdorfstadions wieder allgegenwärtig. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Martin «Tinu» Bürki hat nach seinem Studium der Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Fribourg als Lokaljournalist in Biel gearbeitet und ist seit 2014 Online-Redaktor bei Tamedia. Mehr Infos @tinubuerki27

