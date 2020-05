Diese Lockerungen gibt der Bundesrat heute bekannt

Zahlreiche Verbote sollen am 8. Juni fallen oder aufgeweicht werden. Angekündigt war, dass eine ganze Reihe von Freizeiteinrichtungen wie Theater, Kinos, Zoos, Bergbahnen und Campings den Betrieb wieder aufnehmen dürfen und das Versammlungsverbot gelockert wird. Auch fängt an Berufs-, Mittel- und Hochschulen wieder der Präsenzunterricht an.

Nun ist durchgesickert, dass Berset dem Bundesrat am Mittwoch zahlreiche weitere Lockerungen unterbreitet. Bereits der Öffnungsschritt vom 11. Mai war deutlich grösser ausgefallen als zunächst geplant, weshalb Epidemiologen einen Anstieg der Infektionszahlen befürchteten. Eingetreten ist das Gegenteil: Seit fast einem Monat werden weniger als 100 Personen pro Tag positiv getestet, seit Tagen ist die Zahl sogar nur noch einstellig.

Anlässe bis 1000 Personen möglich

Nun will Berset ab dem 8. Juni wieder Versammlungen und Demonstrationen mit bis zu 30 Personen zulassen, ebenso grössere Anlässe wie Hochzeiten mit bis zu 300 Personen, sofern die Gäste registriert werden. Zugelassen werden sollen auch sämtliche Veranstaltungen wie Konzerte oder Fussballspiele mit bis zu 300 Besuchern, wenn diese stehen, und mit bis zu 1000 Personen, wenn diese sitzen. Voraussetzungen sind, dass die Abstandsregel von 2 Metern eingehalten wird und ein Schutzkonzept existiert. Ebenso müssen die Veranstalter die Besucher registrieren, damit diese im Nachhinein kontaktiert werden können. Das soll verhindern, dass sich das neuartige Coronavirus ein zweites Mal unbeobachtet explosionsartig verbreiten kann.

Gastrobetriebe sollen profitieren, indem die bisherige Beschränkung auf vier Gäste pro Tisch fällt. Ebenso dürften sie wieder Live-Musik und Unterhaltung wie Dart anbieten. Auch das Nachtleben will Kulturminister Berset wieder in Gang setzen, zumindest bis zur Polizeistunde um Mitternacht: Diskotheken sollen bis 300 Personen einlassen dürfen, wenn sich diese registrieren. Erotikbetriebe können ebenfalls wieder Freier empfangen, sofern diese ihre Kontaktangaben hinterlassen.