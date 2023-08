Abstimmungen am 3. September – Darüber stimmt Zürich ab Die Stadt Zürich befindet über Hunderte von Millionen Franken für ein neues Schulhaus, die erweiterte Kehrichtverbrennungsanlage Hagenholz und eine Initiative für ein besseres Stadtklima.

So wie auf dieser Visualisierung rechts stellt sich der Verein Stadtgrün das begrünte Zürich vor. Visualisierung: Nightnurse Images AG

Die Abstimmungscouverts in der Stadt Zürich sind diesen Sommer eher dünn. Das liegt daran, dass weder national noch kantonal abgestimmt wird.

Die Stadtzürcher Stimmberechtigten können über folgende Vorlagen befinden.

Initiative Stadtgrün und Gegenvorschläge

Der Verein Stadtgrün mit dem ehemaligen GLP-Präsidenten Beni Schwarzenbach hat 2021 eine Volksinitiative für ein besseres Stadtklima lanciert: Mehr Grünflächen und Biodiversität, bessere Wasserkreisläufe und Luftqualität. Ausserdem soll es Forschungsprojekte geben und die Bevölkerung sensibilisiert werden. Diese Massnahmen umsetzen soll eine Stiftung.

Stadt- und Gemeinderat begrüssen die Ziele, aber sie wählen eine andere Vorgehensweise. Deshalb kommen ein direkter und ein indirekter Gegenvorschlag zur Abstimmung. Der direkte Gegenvorschlag umfasst eine Änderung der Gemeindeordnung. Neu sollen darin die Grundlagen und Ziele für ein verbessertes Stadtklima festgehalten werden.

Konkret etwas bewirken würde der indirekte Gegenvorschlag: Ein Rahmenkredit von 130 Millionen Franken bis 2035. Damit würden vier Programme unterstützt: (1) Hitzeminderung auf öffentlichen Grünflächen/Strassen, (2) Beratung und finanzielle Unterstützung von Privaten für Hitzeminderung, (3) Hitzeminderung bei städtischen Liegenschaften und (4) Forschungs-/Pilotprojekte. Über die Vergabe des Geldes entscheidet der Stadtrat. Umsetzen würde es eine neue städtische Abteilung mit rund 20 Vollzeitstellen (die Finanzierung dieser Stellen ist im Rahmenkredit nicht enthalten).

Die Initianten halten an ihrer Initiative fest, weil sie einer städtischen Abteilung die Umsetzung weniger gut zutrauen als einer städtischen Stiftung. Diese Ausgangslage führt zu einer äusserst komplizierten Situation. So kann das Stimmvolk abstimmen über:

Initiative Stadtgrün Direkter Gegenvorschlag (Änderung der Gemeindeordnung) Indirekter Gegenvorschlag (Rahmenkredit)

Zu den drei Punkten kann die Stimmbevölkerung Ja oder Nein sagen. Die Initiative und der direkte Gegenvorschlag stehen in direkter Konkurrenz zueinander. Werden beide angenommen, entscheidet die Stichfrage. Gewinnt die Initiative, dann werden beide Gegenvorschläge nicht umgesetzt. Der indirekte Gegenvorschlag könnte auch ohne direkten Gegenvorschlag umgesetzt werden und vice versa.

Parolen:

Initiative Stadtgrün

Ja: –

Nein: SP, FDP, Grüne, GLP, SVP, AL, Die Mitte, EVP

Direkter Gegenvorschlag

Stichfrage

Initiative: FDP

Direkter Gegenvorschlag: SP, Grüne, GLP, AL, Die Mitte, EVP

Indirekter Gegenvorschlag

Ja: SP, Grüne, GLP, AL, Die Mitte, EVP

Nein: FDP, SVP

Dritte Verbrennungslinie Kehrichtverwertungsanlage Hagenholz

Die rotmarkierten Bauten sollen neu zur KVA Hagenholz dazukommen. Visualisierung: Stadt Zürich

Die Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) Hagenholz in Zürich soll bis 2027 für 367 Millionen Franken ausgebaut werden. Bezahlt werden soll das Vorhaben nicht aus Steuer-, sondern aus Gebührengeldern. Im Zentrum der KVA-Erweiterung steht der Bau einer dritten Verbrennungslinie. Gleichzeitig will die Stadt die bestehenden zwei Verbrennungslinien aufrüsten. Mit der Abwärme wird Strom und Fernwärme produziert. Um für die zusätzliche Linie Platz zu machen, wird der Recyclinghof auf dem Areal bis 2024 rückgebaut. Ein neues Recyclingzentrum soll auf dem Juch-Areal in Altstetten entstehen. Bis zu dessen Eröffnung Ende 2026 steht der Bevölkerung ein Provisorium auf dem Areal Looächer in Zürich-Affoltern zur Verfügung.

Parolen

Ja: SP, FDP, Grüne, GLP, SVP, AL, Die Mitte, EVP

Nein: –

Neubau und Erweiterung Schulanlage Triemli / In der Ey

Dieses Projekt der neuen Schulanlage in Albisrieden überzeugte die Architektur-Jury am meisten. Visualisierung: Bollhalder Eberle Architektur

Weil in Albisrieden die Zahl der Schülerinnen und Schüler deutlich steigt, wird der Schulraum knapp. Die Stadt will deshalb die beiden aneinandergrenzenden Schulanlagen Triemli und In der Ey an der Triemlistrasse bis 2028 ausbauen. Kostenpunkt: 151 Millionen Franken. Geplant ist, die bestehenden Schulhäuser Triemli B und C durch ­einen Neubau über einer unterirdischen Dreifachsporthalle zu ersetzen. Das Schulhaus Triemli A wird weiterhin von der Musikschule Konser­vatorium Zürich genutzt. Das Schulhaus In der Ey erhält ­einen Neubau.

Die neuen Schulen bieten Platz für insgesamt 42 Klassen, 13 mehr als heute. Die neuen Aussenan­lagen umfassen gedeckte Pausenflächen, Spiel- und Allwetterplätze ­sowie eine Fussballwiese, die wie die Sporthalle ausserhalb der Schulzeiten auch Vereinen und dem Quartier zur Verfügung stehen. Die neuen Gebäude werden im Minergie-­P-ECO-­Standard erstellt, Fotovoltaikanlagen liefern Solarstrom.

Parolen

Ja: SP, FDP, Grüne, GLP, AL, Die Mitte, EVP

Nein: SVP

