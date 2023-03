Revival des Playoff-Klassikers – Darum gibt es für den ZSC keinen besseren Gegner als Davos Die Affiche ZSC gegen HCD hat ihren besonderen Reiz. Marc Crawford und Patrick Geering haben ans letzte Duell 2015 keine guten Erinnerungen. Zum Glück ist es diesmal kein Final. Simon Graf

Zuletzt jubelten fast immer die ZSC Lions: Sie haben 16 der letzten 17 Duelle gegen den HCD gewonnen. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Als sich die ZSC Lions letztmals im Playoff mit dem HCD duellierten, hiess ihr Coach auch schon Marc Crawford. Und sie verzweifelten an einem Zürcher. «Wir waren in vielen Belangen besser», sagt Crawford am späten Samstagabend in der Berner Postfinance-Arena. «Aber Genoni war einfach überragend.» Die Zürcher verzweifelten am HCD-Goalie – und manchmal auch an sich selbst. Captain Patrick Geering kann sich an eine Szene aus dem Final 2015 noch gut erinnern: «Einmal wäre der Puck ins Tor gegangen, aber Chris Baltisberger fiel auf ihn drauf und stoppte ihn mit der Nase. Wir hätten in dieser Serie mehr verdient gehabt. Aber wir schafften es einfach nicht, die Tore zu schiessen.»