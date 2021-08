Kampagne für den Covid-Piks – Darum ist die Schweizer Impfwerbung so zurückhaltend Die Bilder sind wenig direkt, die Botschaft kommt zahm daher – das Interesse bei den Menschen ist entsprechend tief: Ganz anders sieht das zum Beispiel in Frankreich aus. Luca De Carli

Nur die Botschaft ist die gleiche: In der Schweiz und in Frankreich preisen die staatlichen Kampagnen die Corona-Impfung als bestes Mittel für die Rückkehr zur Normalität an. Damit enden die Gemeinsamkeiten. Während im wichtigsten französischen Werbevideo von den ersten Sekunden an klar ist, dass es um die Impfung geht – es sind Bilder von Spritzen in schneller Abfolge mit sich öffnenden Läden und Stadien zu sehen – , wird im Video aus der Schweiz die Impfung erst ganz am Schluss erwähnt.

Und das auch noch mit einer viel sanfteren Botschaft: «Jetzt nach Impfterminen erkundigen», raten die Schweizer Behörden seit Mitte Mai. «Alle impfen, jetzt», fordern ihre französischen Pendants seit Anfang Juni. Der französische Clip ging viral. Das Schweizer Video schafft es nach inzwischen drei Monaten auf der Plattform Youtube nur auf 8000 Views.