«Oh, es ist ja schon Dezember!» – Viele Autofahrer wechseln Pneus erst jetzt Die Zahl der Autos, die im Dezember immer noch mit Sommerreifen unterwegs sind, steigt. Die Garagisten in der Region Zürich müssen Kunden abwimmeln, weil sie jetzt überrannt werden.

Freitagvormittag in der Zimmerberg-Garage in Thalwil: Pneuwechsel im Halbstundentakt. Foto: Manuela Matt

Philipp Höhn und sein Team haben derzeit alle Hände voll zu tun. Der Inhaber der Zimmerberg-Garage in Thalwil war in den vergangenen Tagen immer ausgebucht. Der Grund: Fahrzeughalter, die kurz vor Weihnachten an ihren Autos Winterpneus montiert haben wollen.

«Derzeit kommen alle 30 Minuten Autofahrer zu uns, die bis jetzt immer noch mit Sommerpneus herumgefahren sind», sagt Höhn. Doch für dieses Jahr sei jetzt dann Schluss mit dem Wechseln von Pneus. «In der kommenden Weihnachtswoche behandeln wir nur noch Notfälle», macht Höhn klar. «Und einen Pneuwechsel zähle ich nicht dazu.» Denn die Leute hätten genügend Zeit gehabt, um die Winterreifen rechtzeitig aufmontieren zu lassen, betont der Garagist.

Das hält seine Kundinnen und Kunden jedoch nicht davon ab, trotzdem anzuklopfen – und einen Pneuwechsel online zu reservieren. Höhn hat nun bemerkt, dass selbst im Januar mehrere Personen vorbeikommen wollen, um ihre Fahrzeuge doch noch wintertauglich zu machen.

«O-bis-O-Regel» wird missachtet

Er stellt fest, was auch alle anderen angefragten Garagisten in der Region beobachten: Es gibt einen klaren Trend, dass Autofahrerinnen und -fahrer sich immer später zum Pneuwechsel anmelden. An sich gelte nach wie vor die O-bis-O-Regel, also dass die Winterpneus von Oktober bis Ostern montiert sind. Doch immer weniger Leute würden sich noch an diesen Leitsatz halten, sagen die Garagisten unisono.

Weshalb ist das so? Neben der üblichen Gedankenlosigkeit und Vergesslichkeit mancher Leute – «Oh, es ist ja schon Dezember!» –, haben die Garagisten auch noch andere Erklärungen parat. So zum Beispiel die wachsende Anspruchsmentalität. «Immer mehr Leute haben den Eindruck, wir seien ständig verfügbar und hätten sofort Zeit für sie, wenn der erste Schnee fällt», heisst es gleich in mehreren Autohäusern.

Manche Fahrzeuglenker versuchten zudem, das Autofahren im Winter so lange wie möglich zu vermeiden. «Wer hier in der Gegend wohnt, ist aufgrund des gut ausgebauten öffentlichen Verkehrs nicht so stark auf das Auto angewiesen, wie vielleicht anderswo», sagt der Thalwiler Garagist Philipp Höhn. Seit Corona arbeiteten zudem deutlich mehr Personen im Homeoffice. Viele merkten dann aber plötzlich, dass man für den grossen Weihnachtseinkauf oder für den Verwandtenbesuch doch auf das Auto angewiesen sei – und suchten deshalb kurzfristig einen Garagisten für den Pneuwechsel.

Anfragen auch nach Feierabend

Einzelne Kundinnen und Kunden zeigten dabei keine Scheu, auch noch an Heiligabend einen Reifenwechsel zu verlangen, erzählt Kani Kura, Chef der Lenherr Pneuhaus Carrosserie AG in Wädenswil. Er versuche jedoch auch solche speziellen Wünsche, wenn immer möglich, zu erfüllen.

Daniel Künzler, Inhaber der Freihof-Garage in Küsnacht, hat zwar ebenfalls den Vorsatz, bestmöglich auf die jeweiligen Kundenwünsche einzugehen. Doch er sagt auch: «Alles hat seine Grenzen.» Kürzlich habe ihn beispielsweise an einem Samstagabend um 18 Uhr ein Autofahrer gefragt, ob er nicht noch schnell Winterreifen montieren könne. «Da habe ich ihm gesagt, dass das leider nicht gehe, weil ich Feierabend habe», erzählt Künzler. «Daraufhin meinte er: ‹Wollen Sie denn nicht Geld verdienen? ›»

«Bei einigen Autolenkern ist der gesunde Menschenverstand abhandengekommen.» Daniel Künzler, Inhaber der Freihof-Garage in Küsnacht

Der erfahrene Garagist nimmt kein Blatt vor den Mund. «Bei einigen Autolenkern ist der gesunde Menschenverstand abhandengekommen», sagt er mit Blick auf die aktuellen Anfragen punkto Pneuwechsel im Dezember. Er versucht manchmal mit einfachsten Bildern klarzumachen, dass es nicht passend ist, im Winter mit Sommerreifen umherzufahren. «Tragen Sie im Winter draussen auch Flip-Flops?», fragt er dann jeweils seine Kundinnen und Kunden.

Markant erhöhte Unfallgefahr

«Manche schieben den Reifenwechsel auch deshalb hinaus, weil sie davon ausgehen, dass sich der Winterreifen dann nicht so schnell abnutzt», sagt Hans Camenzind vom Garagenbetrieb Camenzind & Müller in Horgen. Diese Leute machten dabei jedoch gleich mehrere Denkfehler. Denn einerseits würden dadurch ihre Sommerreifen einfach schneller abgenutzt und andererseits sei es schlicht unverantwortlich, im Winter mit Sommerpneus herumzufahren. Die Unfallgefahr erhöhe sich nachweislich markant.

Das sehen auch andere Fachleute so. Ein Sommerreifen habe auf einer Schneefahrbahn im Schnitt einen doppelt so langen Bremsweg wie Winterpneus, heisst es beim TCS. Es existiere zwar keine explizite gesetzliche Vorschrift, ein Fahrzeug mit Winterreifen auszurüsten. Wer jedoch mit Sommerreifen einen Unfall verursache oder mitverursache, müsse je nach Umständen mit einer Kürzung oder einer Rückforderung der Versicherungsleistungen rechnen – und werde wegen Grobfahrlässigkeit zusätzlich zu einer Busse verurteilt.

