Von Kopf bis Fuss: Seltsames Schlafphänomen – Darum zucken wir beim Einschlafen Sind Sie in der S-Bahn schon mal kurz vor dem Einschlafen hochgeschreckt? Dafür gibt es eine erstaunlich vernünftige Erklärung. Silvia Aeschbach

Nur kurz die Augen schliessen: Beim Powernap in der Öffentlichkeit lässt uns unser System oft aufzucken. Foto: Getty Images

Man ist offensichtlich nie zu alt, um bei sich bisher unbekannte körperliche Signale wahrzunehmen. So erging es mir jedenfalls in den letzten Wochen, als mich während der nächtlichen Einschlafphasen immer mal wieder ein plötzliches Zucken aufschreckte, verbunden mit dem unangenehmen Gefühl, ins Leere zu fallen. Der ganze Spuk dauerte jeweils nur wenige Sekunden, aber das damit verursachte Herzklopfen besorgte mich. Dass ich mit dieser Erfahrung nicht allein zu sein schien, sondern viele Menschen in meinem Umfeld diese oder ähnliche Symptome schon erlebt haben, beruhigte mich. Doch im Gegensatz zu den anderen zuckte und fiel ich eben nicht nur hin und wieder, sondern mehrere Male während einer Woche. Als die Zuckungen sogar beim Powernap am Nachmittag auftraten, nahm ich mir die Zeit, dieses Phänomen zu recherchieren.