Super League: Zürich – Lugano – Das 1:2 fällt in der 90. Minute – und der FCZ verliert schon wieder Der FC Zürich geht in der siebten Super-League-Runde trotz deutlich mehr Torchancen als Geschlagener vom Platz. Auf der anderen Seite trifft der Rückkehrer: Renato Steffen. Annick Vogt

Aiyegun Tosin erzielt das einzige Zürcher Tor – und geht mit dem FCZ als Verlierer vom Platz. Foto: Ennio Leanza/Keystone

Vor Yanick Brecher wird es bereits in der zweiten Minute gefährlich. Dzemaili kann den Ball nicht abfangen, Doumbia steht richtig und passt ihn zu Haile-Selassie. Dieser schiesst den Ball flach an den rechten Pfosten, Brecher kann ihn aber halten. Drei Minuten später muss der FC Zürich das erste Tor des Abends hinnehmen. Haile-Selassie läuft mit dem Ball bis zur Grundlinie, spielt ihn zum frei stehenden Celar, der Steffen bedient. Der Neuzugang von Wolfsburg zieht direkt ab, der Ball rollt links an Brecher vorbei ins Tor.

Etwas gegen den Spielverlauf erzielt der FCZ in der 23. den Ausgleichstreffer. Boranijasevic‘ Einwurf geht an Avdijaj, welcher den Ball zurückgespielt bekommt. Der Verteidiger sieht, wie sich Tosin frei läuft und spielt ihn an. Tosin spielt den Ball zu Rohner, der den Ball zurückspielt. Dann trifft Tosin zum 1:1.

Bis zur Pause ist Lugano aber weiterhin spielbestimmend. Mets kann in der 32. Minute ein Zuspiel zu Celar nicht verhindern, welcher den Ball hoch spielt. Brecher ist aber mit der Hand dran und kann das 2:1 verhindern.

FCZ macht erst spät Druck

In der 51. Minute kann Lugano eine weitere Chance nicht nutzen. Haile-Selassie spielt den Ball zu Sabbatini, welcher direkt abzieht, aber Brecher direkt anspielt. Während drei Minuten hat der FC Zürich drei gute Chancen, alles nach Kontern – welche er aber nicht nutzen kann. Indes kommt Neuzugang Steffen in der 61. Minute zu einer weiteren Torchance. Der Stürmer wartet aber zu lange und schiesst den Ball schliesslich neben das Tor.

Ein Freistoss der Zürcher in der 76. Minute prallt an der Mauer ab und wird zur gefährlichen Konterchance für die Luganesi. In der 90. Minute muss der FCZ das späte 2:1 und somit die Führung von Lugano hinnehmen. Valenzuela spielt den Ball vor dem Strafraum hoch in den Goalieraum, wo Amoura den Ball per Kopf verwertet. Nach 90. Minuten steht es also 2:1. Es ist die fünfte Niederlage für die Stadtzürcher, welche weiter auf den ersten Liga-Sieg warten.

