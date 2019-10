Was hinter Zürichs 447-Zimmer-Hotel steckt

Noch ist der Bau ein sechsstöckiges Stahl- und Betonlabyrinth, durch das an diesem Herbstmorgen Dutzende Bauarbeiter wuseln. Aber bald sollen hier in Opfikon, gleich nördlich der Zürcher Stadtgrenze, «Businessnomaden» nächtigen, wie ein Werbebanner am Bauzaun verkündet. Daneben prangt der Slogan: «Die Generation Unterwegs hat ein neues Zuhause.»

So wird einer der Gemeinschaftsräume aussehen. Foto: Corestate Capital

447 Mitglieder dieser Generation, um genau zu sein. So viele Zimmer bietet das Aparthotel Joyn. Der Name mixt «joy», englisch für Freude, und «join», mitmachen. Anbieter Corestate Capital hat bereits in München und Wien ähnliche Projekte hochgezogen. Das Konzept zielt auf die Nische zwischen Mietwohnung und Hotel: Gäste mieten das Zimmer und bekommen zusätzlich einen Parkplatz, Gratisinternet und einen wöchentlichen Putzdienst. Mahlzeiten oder Wäscheservice muss man dazubuchen.

Das Joyn wird damit auf einen Schlag zur Übernachtungsstätte mit den meisten Zimmern im Grossraum Zürich. Das Motel One im Kreis eins ist mit 394 Zimmern nur noch die Nummer zwei, dahinter folgen das Crown Plaza an der Badenerstrasse mit 365 Zimmern und das Swissôtel am Bahnhof Oerlikon mit 347 Zimmern.

Über tausend neue Zimmer

Der wuchtige Joyn-Bau, eingeklemmt zwischen der Migros Glattpark und dem Fünfsternhotel Kameha, ist der markanteste Beleg eines grösseren Trends. Aus einer aktuellen Studie der Immospezialisten von Jones Lang LaSalle (JLL) im Auftrag des Zürcher Hoteliervereins ergibt sich, dass zwischen 2018 und 2023 mindestens 1428 möblierte Zimmer neu zur Miete ausgeschrieben werden – ein grosser Teil davon in Zürich-Nord.

«Das war bisher ein kleiner verschupfter Markt», sagt JLL-Chef Jan Eckert am Telefon. Heute aber pumpen Grossinvestoren acht- oder neunstellige Beträge in Projekte. Eckert sieht den Boom zum einen auf der Konsumentenseite: Die Gesellschaft wird mobiler und flexibler – Arbeitnehmer, die ein paar Monate in München, dann in Zürich, dann in London arbeiten, sind längst keine Seltenheit mehr. Wer so von Stadt zu Stadt hüpft, hat ausgesprochen schlechte Chancen, eine «normale» Wohnung anmieten zu können. Selbst das Finden einer WG für eine kurze Zeit kann trickreich sein. Bleibt das möblierte Zimmer (im Jargon Serviced Apartment).

Grosse Akteure wie Google oder PricewaterhouseCoopers, deren Angestellte oft zwischen verschiedenen Standorten wechseln, buchen laut Eckert inzwischen ganze Kontingente bei den Anbietern. Die meisten dieser Appartements sind auch auf Airbnb zu finden; auf der Website sind professionelle Anbieter dabei, privaten Ich-will-mir-was-dazuverdienen-Vermietern den Rang abzulaufen.

Gleichzeitig sind Aparthotels laut Eckert angesichts des Überangebots von Büros in der Region ­Zürich eine willkommene Alternative für Investoren, die auf Immobilien setzen wollen. Was bei den aktuell tiefen Zinsen viele tun. Kommt dazu, dass solche Aparthotels sich verhältnismässig einfach realisieren lassen – sie verursachen wenig Lärm und Verkehr, und ähnlich wie Wohnbauten sind sie architektonisch keine besondere Herausforderung.

Einen der Joyn-Initianten erwischen wir am Handy, während er im Taxi durch Berlin kurvt. Thomas Landschreiber hatte beim US-Finanzinvestor Cerberus Karriere gemacht, den die ­Öffentlichkeit im deutschsprachigen Raum vor allem kennt, weil er im linksgrünen Berlin Zehntausende Wohnungen kaufte und dafür kritische Schlag­zeilen erntete.

Landschreiber ist heute bei ­Corestate für die Investments ­verantwortlich. Einen, zwei, drei Monate sollten die Gäste im Joyn-Gebäude bleiben, erzählt er. Opfikon sei ideal, Flughafen nahe, Innenstadt nahe und rundherum jede Menge Unternehmen mit internationalen Mitarbeitern.

Ab 1700 Franken pro Monat

«Wir streben einen Monatspreis von mindestens 1700 Franken pro Appartement an», sagt Landschreiber. Das liegt unter dem Preis eines vergleichbaren Hotelzimmers in Zürich. Der Manager zählt auf, wie sich die Kosten im Vergleich zu einem regulären Hotel senken lassen: keine rund um die Uhr besetzte Réception. Keine tägliche Reinigung. Kein 24-Stunden-Catering. Kein Pool. Extras kosten extra.

Die Miniwohnungen sollen zu Beginn auf Airbnb verfügbar sein, um das Angebot bekannter zu machen, aber die Firma beschäftigt ein ganzes Team, um Kontingente der möblierten Appartements an Unternehmen zu vermieten.

Auch Thomas Borer war einst Berater

Die Millionen, die im Projekt stecken, kommen nur zu einem kleinen Teil von Corestate. «Wir steuern 10 bis 20 Prozent bei», sagt Landschreiber. Der Rest stamme von vermögenden Schweizer Privatleuten und Family Offices. Namen? «Sie verstehen, dass diese Leute im Hintergrund bleiben wollen», sagt er, und man glaubt, durch die Leitung einen gewissen Unterton zu hören.

Das Unternehmen verwaltet nach eigenen Angaben ein Vermögen von rund 26 Milliarden Euro. Wichtigster Einzelaktionär des in Luxemburg börsenkotierten Konzerns ist mit knapp 18 Prozent der Deutsche Ralph Winter, der Corestate mitgegründet und ebenfalls Cerberus-Wurzeln hat. Das «Manager-Magazin» listete Winter 2018 als Nummer 406 der 1001 reichsten Deutschen – und betitelte ihn als «Miami Beach Boy», der mit Wohnsitz in Florida ein Jacht-und-Luxus-Leben führe.

Als externe Berater hatte Corestate zeitweise den deutschen Ex-Bundespräsidenten Christian Wulff und in der Schweiz Ex-Botschafter Thomas Borer auf der Lohnliste. Beide haben heute laut Manager Landschreiber keine Mandate mehr.

Das Problem der Einsamkeit

Die Beraterverträge sind nicht Landschreibers Lieblingsthema. Lieber redet er über das Problem, dass sich die Angehörigen der «Generation Unterwegs» oft einsam fühlten. Man wirke dem entgegen, indem man im Joyn-Gebäude Gemeinschaftsräume einrichte – in der Hoffnung, dass die Businessnomaden ihre Einzelräume verlassen und miteinander ins Gespräch kommen, sei es im Erdgeschoss im Restaurant oder in der Rooftop-Bar im sechsten Stock.

Wie das funktioniert, lässt sich ab Februar 2021 überprüfen. Dann ist die Eröffnung geplant.

Recherche-Hinweise an mario.staeuble[at]tages-anzeiger.ch.