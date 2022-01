Stadtratswahlen: Filippo Leutenegger (FDP) – Das Alphatier vom Abstellgleis Filippo Leutenegger wurde gedemütigt und ins Schulressort versetzt. Dort muss er die Macht mit anderen teilen, was ihm nicht entspricht. Aber in der Pandemie ist er aufgeblüht. Marius Huber

Anfangs hat hier niemand auf ihn gewartet, aber inzwischen ist er angekommen: Filippo Leutenegger im Treppenhaus des Schulamts. Foto: Ela Çelik

Filippo Leutenegger hat in seiner Politkarriere mehr Telefonanrufe gemacht als viele im ganzen Leben, aber sein Timing war selten so schlecht wie an diesem Tag. Am anderen Ende meldet sich ein Journalist, dem der FDP-Stadtrat ein Thema verkaufen will. Doch der Mann zeigt null Interesse, und er sagt auch gleich, warum: Er hat gerade seinen Job verloren. Wie reagiert man, wenn ein Gespräch im Ton umschlägt mit der Wucht eines Berggewitters? Leutenegger tut, was sich ein Stadtrat eigentlich nie leisten kann: Er nimmt sich Zeit. Fragt nach, bietet Hilfe an.