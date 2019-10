Zürcher Gastro-Aufsteiger: «Wir haben es heute einfacher»

Wie viel bedeuten Ihnen die 18 Punkte?

Natürlich ist das eine tolle ­Anerkennung und Auszeichnung. Vor allem wenn man bedenkt, dass ich mit meinem Team erst seit knapp vier Jahren im Ecco koche und fast jedes Jahr einen Punkt zugelegt habe. Mir geht es aber nicht nur um Punkte.

Wirklich?

Das wäre ja arg traurig, wenn man nur darauf hinarbeiten würde. Mich dünkt, die Punkte werden von Jahr zu Jahr schneller vergeben; früher dauerte es mehrere Jahre, bis es einen mehr gab. Heute ist der Punkte- und Sterne-Rhythmus viel schneller geworden, und zwar so, dass wohl mancher viel zu früh das Gefühl hat, er habe alles erreicht.

Sie pflegen eine klassische Küche teils mit Produkten von weit her. Arbeiten Sie daneben auch mit Zürcher Produzenten zusammen?

Wo möglich, auf jeden Fall. Aktuell spanne ich gerade mit dem Zürcher Geflügelhändler Alfred von Escher zusammen, von dem ich Federwild wie Schnepfen oder Moorhühner beziehe und auch mal spontan auf die Karte nehme. Im Dezember ist dann ein grosses Menü mit Hase oder Schnepfe geplant. Das ist für uns in der Küche sehr aufwendig, weil die Tiere im Fell- oder Federkleid angeliefert und dann verarbeitet werden.

«Es gibt nicht mehr diese Starchefs, die alles im Sololauf durchziehen.»

In der Zürcher Gastronomie ist ein Generationenwechsel in Gang. Fällt Ihnen das selber auf?

Es ist wohl einfach der Lauf der Zeit, dass in letzter Zeit viele ältere Gastronomen aufgehört haben. Man muss aber sehen, dass wir ohne Horst Petermann oder Jacky Donatz nicht da wären, wo wir heute sind. Sie haben für uns vorgespurt. Wir haben es heute in vieler Hinsicht einfacher.

Weshalb?

Wir können Produkte aus der ganzen Welt bestellen, die Leute reisen mehr und sind gegenüber speziellen Gerichten offener geworden, die Techniken sind einfacher. Das war früher alles nicht selbstverständlich. Mich dünkt auch, dass sich die jungen Köche untereinander viel mehr austauschen. Es gibt nicht mehr diese Starchefs, die alles im Sololauf durchziehen.

Sie haben länger bei Harald Wohlfahrt gearbeitet, ­Deutschlands berühmtestem Dreisternkoch. Wie fest hat Sie das geprägt?

Stark. Die Traube ist eine Pilgerstätte für Kulinarik; es ging dort um die absolute Perfektion. Wenn man mal dort war, bleibt man ewig mit der Traube verbunden. Wir Ehemaligen nennen uns sogar «Traubianer», wie in einer Sekte. (lacht) Wir kommen regelmässig zusammen.