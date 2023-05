Politisches Nachspiel zum 1. Mai in Zürich – «Das Auge-Ausschroten muss aufhören» Der Polizeieinsatz am 1. Mai in Zürich sorgte im Zürcher Stadtparlament für einen heftigen Schlagabtausch zwischen Linken und Bürgerlichen. Martin Huber

Bei der Nachdemo nach dem offiziellen Umzug zum 1. Mai wurde der schwarze Block beim Helvetiaplatz von einem Grossaufgebot der Polizei eingekesselt. Foto: Urs Jaudas

Ein Demonstrant hat beim Polizeieinsatz am diesjährigen 1. Mai in Zürich ein Auge verloren. Laut mehreren Quellen soll ihn ein Gummigeschoss getroffen haben. Die Polizei hatte am Nachmittag nach dem Ende des offiziellen Umzugs rund 300 Linksautonome auf dem Kanzleiareal eingekesselt und mit Gummischrot beschossen. Böller, Flaschen und Steine flogen zurück.