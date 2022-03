Entscheid gegen Totalsanierung – Das Aus für den Pfauen-Neubau Die Kommission des Gemeinderats ist klar gegen die Rundumerneuerung des historischen Theatersaals. Der Rat dürfte das Verdikt nächste Woche bestätigen. ebi.

Dürfte erhalten bleiben: Der historische Theatersaal des Pfauens. Foto: Thomas Egli

Der Entscheid fiel deutlich aus: Mit 8:4 Stimmen votierte die zuständige Kommission des Zürcher Gemeinderats gegen die Totalsanierung des Schauspielhauses Pfauen. Dies bestätige der Kommissionspräsident Stefan Urech (SVP) gegenüber dem Regionaljournal. «Wir sind zum Schluss gekommen, dass eine Sanierung mit leichten Eingriffen der ‹way to go› ist für die Zukunft», sagte Urech. Und weiter: Modernes Theater sei auch im historischen Saal möglich, davon sei eine Allianz von links bis rechts überzeugt.

Der Entscheid kommt nicht völlig überraschend. Das musste auch der Verwaltungsrat des Schauspielhauses gespürt haben: Anfang Februar war er deshalb mit der eindringlichen Forderung für die Totalsanierung an die Öffentlichkeit gegangen. In einer Tamedia-Umfrage sprachen sich zugleich nur 26 Prozent für den Neubau aus.

Der Kommissionsentscheid hat vorentscheidenden Charakter in der Kontroverse, die mittlerweile eineinhalb Jahre andauert: Der Gemeinderat dürfte ihm bei seiner Abstimmung nächste Woche folgen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.