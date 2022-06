Prozessbeginn zu Fall Därstetten – Staatsanwältin fordert teilbedingte Freiheitsstrafe für die Mutter Der Fall hatte schweizweit für Schlagzeilen gesorgt. Heute begann in Thun der Prozess gegen die Mutter, die ihr Neugeborenes im Werkhof von Därstetten aussetzte. Claudius Jezella

Hier im Werkhof Därstetten legte die Mutter das Kleinkind eingewickelt in Decken in einer Kartonschachtel nieder. Foto: Hans Urfer

Eine heute 44-jährige Frau soll wegen versuchter Kindstötung in Därstetten im Berner Oberland zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe verurteilt werden. Das hat die Staatsanwältin am Dienstag vor dem Regionalgericht in Thun gefordert.

Es hätte zahlreiche Alternativen gegeben, etwa eine Babyklappe, kam die Staatsanwältin zum Schluss. Dass die Frau darauf vertraut habe, dass das Baby im Entsorgungshof rasch gefunden werde, qualifizierte die Staatsanwaltschaft als Schutzbehauptung.