Zukunft des Zürcher Verkehrs – Das Auto soll Platz machen Die linksgrüne Mehrheit im Gemeinderat setzt ihre velofreundliche Politik umfassend durch. Uneinig ist sie bei der Förderung der E-Mobilität. Beat Metzler

Seine Partei setzte sich fast immer durch: SP-Sprecher Pascal Lamprecht. Foto: Thomas Egli

Eine «Rückeroberung» kündigen die linksgrünen Parteien an, mit «schwerem Geschütz» sieht sich die SVP konfrontiert.

Wenn es um Verkehrspolitik und die Verteilung des öffentlichen Raumes geht, wird im Stadtzürcher Parlament rhetorisch scharf geschossen. So auch diese Woche. In einer geschätzt 15 Stunden dauernden Debatte, die am Mittwoch und am Freitag stattfindet, streitet der Gemeinderat über den kommunalen Verkehrsrichtplan, der die Entwicklung des Stadtverkehrs festlegt.

Dabei gibt die linksgrüne Mehrheit die Richtung vor: Das Auto soll Platz verlieren. Das Ziel sind Strassen, auf denen Fussgänger und Velofahrerinnen deutlich mehr Raum als heute einnehmen können.